Правозахисник назвав кількість осіб, яких Росія видворила з Криму

Російські окупанти незаконно виселели з анексованого Криму щонайменше 2425 осіб, крім того 4,7 тисяч ув'язнених українських громадян були переміщені з півострова на територію РФ.

Про це заявив адвокат, експерт громадської організації "Регіональний центр прав людини" Роман Мартиновський під час виступу у Страсбурзі щодо ситуації в Криму, передає "Укрінформ".

Читайте також: У новій доповіді ООН вказали на грубі порушення у Криму

Всього за період з липня 2014 року до травня 2018 року судами Криму було винесено понад 9,5 тисяч рішень по справах, пов'язаних з порушення міграційних правил. Перші випадки видворення почалися у липні 2014 року. Нами ідентифіковано на сьогоднішній день 2425 осіб, які були видворені з території Криму,

– зазначив юрист.

Мартиновський розповів, що видворення здійснюється двома способами. Перший – це так званий контрольований самостійний виїзд, коли людина зобов'язана залишити територію протягом 5 діб з моменту набуття законної сили рішенням суду. Другий – більш жорсткий спосіб, передбачає приміщення осіб в центр тимчасового тримання іноземних громадян і називається "примусове видворення".

"У Криму таких центрів немає, тому всі особи, до яких застосовується захід примусового видворення, переміщуються з Криму на територію РФ. Ми ідентифікували п'ять таких центрів, де утримувалися громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Термін тримання в таких закладах становить до півтора року", – зауважив правозахисник.

Читайте також: Експерт вказав на справжню політику Кремля щодо Криму

За його словами, ще один метод зачистки території Криму стосується переміщення, депортації ув'язнених громадян України з території окупованого Криму на територію РФ, нібито для відбування покарання.

"Мін'юст РФ після звільнення практично всіх визнає особами, перебування яких небажане на території РФ, вони також підлягають депортації із забороною на в'їзд до Росії і Криму на 5, 10 років", – додав Мартиновський.

Правозахисник наголосив, що наразі кількість таких громадян становить не менше 4,7 тисяч осіб.