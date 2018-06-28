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Правозахисник назвав кількість осіб, яких Росія видворила з Криму

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Росія незаконно виселила з окупованого Криму не менше 2425 осіб
Росія незаконно виселила з окупованого Криму не менше 2425 осіб / Фото з відкритих джерел

Російські окупанти незаконно виселели з анексованого Криму щонайменше 2425 осіб, крім того 4,7 тисяч ув'язнених українських громадян були переміщені з півострова на територію РФ.

Про це заявив адвокат, експерт громадської організації "Регіональний центр прав людини" Роман Мартиновський під час виступу у Страсбурзі щодо ситуації в Криму, передає "Укрінформ".

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Всього за період з липня 2014 року до травня 2018 року судами Криму було винесено понад 9,5 тисяч рішень по справах, пов'язаних з порушення міграційних правил. Перші випадки видворення почалися у липні 2014 року. Нами ідентифіковано на сьогоднішній день 2425 осіб, які були видворені з території Криму,
– зазначив юрист.

Мартиновський розповів, що видворення здійснюється двома способами. Перший – це так званий контрольований самостійний виїзд, коли людина зобов'язана залишити територію протягом 5 діб з моменту набуття законної сили рішенням суду. Другий – більш жорсткий спосіб, передбачає приміщення осіб в центр тимчасового тримання іноземних громадян і називається "примусове видворення".

"У Криму таких центрів немає, тому всі особи, до яких застосовується захід примусового видворення, переміщуються з Криму на територію РФ. Ми ідентифікували п'ять таких центрів, де утримувалися громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Термін тримання в таких закладах становить до півтора року", – зауважив правозахисник.

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За його словами, ще один метод зачистки території Криму стосується переміщення, депортації ув'язнених громадян України з території окупованого Криму на територію РФ, нібито для відбування покарання.

"Мін'юст РФ після звільнення практично всіх визнає особами, перебування яких небажане на території РФ, вони також підлягають депортації із забороною на в'їзд до Росії і Криму на 5, 10 років", – додав Мартиновський.

Правозахисник наголосив, що наразі кількість таких громадян становить не менше 4,7 тисяч осіб.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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