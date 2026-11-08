"Лишь вершина айсберга": как в России резервистов массово заставляют подписывать контракты с армией

Правозащитники зафиксировали в Ижевске, Омске и Пензе 17 жалоб на принуждение резервистов к заключению контрактов с армией России. Больше всего страдают мужчины старше 30 лет, а выявленные случаи называют лишь "вершиной айсберга".

Российский оппозиционный журналист и блогер Майкл Наки рассказал "24 Каналу", что обращения от пострадавших граждан поступали в течение двух месяцев – с 12 августа по 12 октября 2026 года. Системное принуждение к военной службе на территории государства-агрессора только усиливается.

Усиление цензуры и скрытые масштабы

В России темпы набора контрактников за 9 месяцев упали до 263 тысяч и больше не покрывают потерь армии. Регионы исчерпывают средства на бонусы, поэтому годовой план вербовки будет сорван как минимум на 60 тысяч.

Правозащитники подчеркивают, что зафиксированные случаи в Омске и Пензе демонстрируют лишь часть реальной картины скрытого рекрутинга. Помимо прямого давления на военнообязанных, российские власти существенно усилили интернет-цензуру.

Рекрутинг падает, даже несмотря на то, что единовременные выплаты растут, а облавы распространяются по всей стране,

– подчеркнул Майкл Наки.

Ранее партизанское движение сообщало, что россиян заставляют идти на войну через назойливые телефонные звонки под угрозой отправки на фронт без каких-либо выплат.

Стремительно снижается и качество новобранцев. Вместо подготовленных бойцов в штурмовые роты попадают люди почтенного возраста, представители маргинальных групп, тяжелобольные и иностранцы.

Из этого конвейера невозможно сформировать новые дивизии, это лишь залатывание дыр в штурмовых ротах,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Помимо нехватки людей, Россия сталкивается с финансовым кризисом на региональном уровне. Даже самые богатые субъекты вынуждены резко сокращать разовые поощрения. В частности, в Санкт-Петербурге бонус за подписание контракта урезали с 3,5 миллиона до 400 тысяч рублей. Когда у региональных бюджетов больше не останется средств на такие "пряники", кремлевскому режиму придется применить "кнут" – масштабную открытую мобилизацию.

Оппозиционный журналист о мобилизации в России: смотрите видео