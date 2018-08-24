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Правозащитники рассказали, насколько похудел Балух за время голодовки

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По информации родственников украинца, до ареста Владимир Балух весил примерно 95 килограммов. Сегодня украинец весит примерно 60 килограммов.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

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Несмотря на это крымская "прокуратура" утверждает, что положение у украинца удовлетворительное. В официальном ответе защиты Балуха, "прокуратура" отметила, что "жизненно важные показатели Балуха в норме и в специализированной медицинской помощи он не нуждается".

"Давать объяснения о причинах голодовки, в том числе надзирающего прокурора, обвиняемый отказался", — говорится в ответе надзорного органа.

балух

Ответ надзорного органа

Кроме этого в документе говорится, что "Железнодорожный районный суд Симферополя" 13 августа 2018 года прекратил производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении активиста, который уже более 1 года и 8 месяцев находится под стражей и более 3 месяцев в знак протеста голодает ( крайне ограничено принимает пищу). Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха сообщила КПГ, что защита украинца обжалует это решение.

Защита украинца обжалует это решение

Мать Владимира Балуха 9 августа побывала на свидании с сыном в изоляторе временного содержания п. Раздольное. По ее словам, украинец Балух сильно похудел и выглядит очень плохо. Об этом она рассказала Крымской правозащитной группе.

Одни кости и кожа на костях. Выглядит как дедушка. Он никогда не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю, что и болел он, и поясница болела, и нога, и вообще все было плохо, а он мне говорил, что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а при нем ничего такого не скажет,
— рассказала Наталья Балух.

Также она добавила, что ее сын почти не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари.

Владимир Балух на судебном заседании 22 июня рассказал о постоянных обысках и провокациях в своей камере.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ
Источник: 24 канал
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