Правозащитники рассказали, насколько похудел Балух за время голодовки

По информации родственников украинца, до ареста Владимир Балух весил примерно 95 килограммов. Сегодня украинец весит примерно 60 килограммов.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

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Несмотря на это крымская "прокуратура" утверждает, что положение у украинца удовлетворительное. В официальном ответе защиты Балуха, "прокуратура" отметила, что "жизненно важные показатели Балуха в норме и в специализированной медицинской помощи он не нуждается".

"Давать объяснения о причинах голодовки, в том числе надзирающего прокурора, обвиняемый отказался", — говорится в ответе надзорного органа.

Ответ надзорного органа

Кроме этого в документе говорится, что "Железнодорожный районный суд Симферополя" 13 августа 2018 года прекратил производство по ходатайству об условно-досрочном освобождении активиста, который уже более 1 года и 8 месяцев находится под стражей и более 3 месяцев в знак протеста голодает ( крайне ограничено принимает пищу). Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха сообщила КПГ, что защита украинца обжалует это решение.

Защита украинца обжалует это решение

Мать Владимира Балуха 9 августа побывала на свидании с сыном в изоляторе временного содержания п. Раздольное. По ее словам, украинец Балух сильно похудел и выглядит очень плохо. Об этом она рассказала Крымской правозащитной группе.

Одни кости и кожа на костях. Выглядит как дедушка. Он никогда не скажет, что у него что-то со здоровьем плохо. Никогда. Я знаю, что и болел он, и поясница болела, и нога, и вообще все было плохо, а он мне говорил, что все хорошо. Когда мы с ним говорили, рядом стоял полицейский, а при нем ничего такого не скажет,

— рассказала Наталья Балух.

Также она добавила, что ее сын почти не принимает пищу, только иногда кисель из овсянки и сухари.

Владимир Балух на судебном заседании 22 июня рассказал о постоянных обысках и провокациях в своей камере.