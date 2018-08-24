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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Правозахисники розповіли, наскільки схуд Балух за час голодування

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Володимир Балух
Володимир Балух / ua.krymr.com

За інформацією родичів українця, до арешту Володимир Балух важив приблизно 95 кілограмів. Сьогодні українець важить приблизно 60 кілограмів.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

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Попри це кримська "прокуратура" стверджує, що стан в українця задовільний. В офіційній відповіді захисту Балуха, "прокуратура" зазначила, що "життєво-важливі показники Балуха в нормі і спеціалізованої медичної допомоги він не потребує".

"Давати пояснення про причини голодування, в тому числі наглядаючому прокурору, обвинувачений відмовився", — зазначено у відповіді наглядового органу.

балух
Відповідь наглядового органу

Окрім цього у документі йдеться про те, що "Залізничний районний суд Сімферополя" 13 серпня 2018 року припинив провадження за клопотанням про умовно-дострокове звільнення активіста, який вже більше 1 року і 8 місяців перебуває під вартою і більше 3 місяців на знак протесту голодує (вкрай обмежено приймає їжу). Ольга Дінзе, адвокатка Володимира Балуха повідомила КПГ, що захист українця оскаржить це рішення.


Захист українця оскаржить це рішення

Мати Володимира Балуха 9 серпня побувала на побаченні з сином в ізоляторі тимчасового тримання п. Роздольне. За її словами, українець Балух  сильно схуд і виглядає дуже погано. Про це вона розповіла Кримській правозахисній групі.

Одні кістки та шкіра на кістках. Виглядає як дідусь. Він ніколи не скаже, що у нього щось зі здоров'ям погано. Ніколи. Я знаю, що і хворів він, і поперек болів, і нога, і взагалі все було погано, а він мені говорив, що все добре. Коли ми з ним говорили, поряд стояв поліцейський, а він при ньому нічого такого не скаже,
— розповіла Наталія Балух.

Також вона додала, що її син майже не приймає їжу, тільки іноді кисіль з вівсянки і сухарі.

Володимир Балух на судовому засіданні 22 червня розповів про постійні обшуки та провокації в своїй камері

Теги: Новини України Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії
Джерело: 24 канал
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