Правозахисники розповіли, наскільки схуд Балух за час голодування
За інформацією родичів українця, до арешту Володимир Балух важив приблизно 95 кілограмів. Сьогодні українець важить приблизно 60 кілограмів.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група.
Читайте також: Про долю Сенцова порозмовляли Помпео та Лавров
Попри це кримська "прокуратура" стверджує, що стан в українця задовільний. В офіційній відповіді захисту Балуха, "прокуратура" зазначила, що "життєво-важливі показники Балуха в нормі і спеціалізованої медичної допомоги він не потребує".
"Давати пояснення про причини голодування, в тому числі наглядаючому прокурору, обвинувачений відмовився", — зазначено у відповіді наглядового органу.
Відповідь наглядового органу
Окрім цього у документі йдеться про те, що "Залізничний районний суд Сімферополя" 13 серпня 2018 року припинив провадження за клопотанням про умовно-дострокове звільнення активіста, який вже більше 1 року і 8 місяців перебуває під вартою і більше 3 місяців на знак протесту голодує (вкрай обмежено приймає їжу). Ольга Дінзе, адвокатка Володимира Балуха повідомила КПГ, що захист українця оскаржить це рішення.
Захист українця оскаржить це рішення
Мати Володимира Балуха 9 серпня побувала на побаченні з сином в ізоляторі тимчасового тримання п. Роздольне. За її словами, українець Балух сильно схуд і виглядає дуже погано. Про це вона розповіла Кримській правозахисній групі.
Одні кістки та шкіра на кістках. Виглядає як дідусь. Він ніколи не скаже, що у нього щось зі здоров'ям погано. Ніколи. Я знаю, що і хворів він, і поперек болів, і нога, і взагалі все було погано, а він мені говорив, що все добре. Коли ми з ним говорили, поряд стояв поліцейський, а він при ньому нічого такого не скаже,
— розповіла Наталія Балух.
Також вона додала, що її син майже не приймає їжу, тільки іноді кисіль з вівсянки і сухарі.
Володимир Балух на судовому засіданні 22 червня розповів про постійні обшуки та провокації в своїй камері.