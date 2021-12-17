Праздничные переписки и не только: фоторепортаж 24 канала в последний рабочий день Рады

Украинские нардепы последний раз в 2021 году собрались в Раде. 17 декабря созвали внеочередное заседание. Впрочем, большинство парламентариев его проигнорировали.

А те, кто все же посетил парламент в последний день его работы, находили время не только на политику. А, например, и на то, чтобы переписываться в соцсетях и решать личные вопросы.

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Камерный концерт от Kyiv Symphony Orchestra

Чтобы поздравить нардепов с завершением рабочего года и грядущими праздниками, в парламент пришел Киевский симфонический оркестр. В его репертуаре есть разные произведения: от ранней симфонической классики и до современных популярных эстрадных композиций. Коллектив известен как оркестр с неформальным взглядом на классическую музыку.

Музыканты сыграли в стенах Верховной Рады камерный концерт. Там прозвучала, в частности, симфония №2 украинского композитора Максима Березовского. Кроме этого, политики имели возможность послушать и аранжировку легендарного "Щедрика" в обработке Маршала Файна.



Камерный концерт в стенах парламента / Фото 24 канала (Валентины Полищук)



Концерт Kyiv Symphony Orchestra в Раде / Фото 24 канала (Валентины Полищук)



Нардепов поздравили с наступающими праздниками / Фото 24 канала

Во время заседания нардепы сидели "в телефонах"

Уже в зале заседаний нескольких нардепов удалось "поймать" за интересной перепиской. Нардеп Лариса Билозир из группы "Доверие" активно вела переписки с разными людьми. С контактом "Ольга Черновицкая Заря" (очевидно, это буковинская журналистка) политик обсуждала сюжет из Рады, который якобы должны были опубликовать. Кроме этого, она общалась с известным ведущим Владимиром Такудисом. "Лучше показать те варианты, что я сбросил ночью. Без оригиналов. Презентацию запустит только через ноут с проводом", – пишет ей он. Вероятно, речь идет о подготовке к какому-то мероприятию.



Билозир общалась с ведущим Такудисом / Фото 24 канала (Валентина Полищук)

Интересной перепиской отметился и нардеп Сергей Шахов. В объектив попал его разговор с контактом "Виктория секретарь". Политик расспрашивал ее о том, "какие палки партия ставит в колеса". В ответ собеседница народного избранника жаловалась на то, что "людям задают глупые вопросы". Кроме этого, она утверждала, что некоторые люди "не могут ответить ни на один из вопросов, не умеют профессионально закрывать речи". Женщина заверила, что предлагала помощь профессионалов, но ее даже не хотели и слушать. "Нам создают проблемные вопросы и вызывают волну негатива", – подытожила она.



Переписка Шахова с "секретаршей Викторией" / Фото 24 канала (Валентина Полищук)

Внеочередное заседание Рады 17 декабря / Фото 24 канала (Валентина Полищук)



