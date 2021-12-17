А ті, хто таки відвідали парламент в останній день його роботи, знаходили час не тільки на політику. А, наприклад, й на те, аби переписуватися у соцмережах та вирішувати особисті питання.

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Камерний концерт від Kyiv Symphony Orchestra

Аби привітати нардепів із завершенням робочого року та прийдешніми святами, у парламент завітав Київський симфонічний оркестр. Це державний музичний колектив. У його репертуарі є різні твори: від ранньої симфонічної класики й до сучасних популярних естрадних композицій. Колектив відомий як оркестр із неформальним поглядом на класичну музику.

Музиканти зіграли у стінах Верховної Ради камерний концерт. Там прозвучала, зокрема, симфонія №2 українського композитора Максима Березовського. Крім цього, політики мали можливість послухати й аранжування легендарного "Щедрика" в обробці Маршала Файна.



Камерний концерт у стінах парламенту / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Концерт Kyiv Symphony Orchestra у Раді / Фото 24 каналу (Валентини Поліщук)



Нардепів привітали із прийдешніми святами / Фото 24 каналу

Під час засідання нардепи сиділи "в телефонах"

Вже у залі засідань кількох нардепів вдалося "зловити" за цікавим листуванням. Нардепка Лариса Білозір з групи "Довіра" активно вела переписки з різними людьми. З контактом "Ольга Чернівецька Зоря" (очевидно, це буковинська журналістка) політикиня обговорювала сюжет з Ради, який нібито мали опублікувати. Крім цього, вона спілкувалася з відомим ведучим Володимиром Такудісом. "Краще показати ті варіанти, що я скинув вночі. Без оригіналів. Презентацію запустить тільки через ноут з проводом", – пише їй він. Ймовірно, мовиться про підготовку до якогось заходу.



Білозір спілкувалася із ведучим Такудісом / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)

Цікавим листуванням відзначився й нардеп Сергій Шахов. В об'єктив потрапила його розмова із контактом "Вікторія секретар". Політик розпитував її про те, "які палки партія ставить у колеса". У відповідь співрозмовниця народного обранця скаржилася на те, що "людям ставлять дурні запитання". Крім цього, вона стверджувала, що певні люди "не можуть відповісти ні на одне з питань, не вміють професійно закривати промови". Жінка запевнила, що пропонувала допомогу професіоналів, але її навіть не хотіли й слухати. "Нам створюють проблемні питання й викликають хвилю негативу", – підсумувала вона.



Переписка Шахова із "секретаркою Вікторією" / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)

Позачергове засідання Ради 17 грудня / Фото 24 каналу (Валентина Поліщук)



