Такие данные обнародовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Кириенко в администрации Путина отвечает за вопросы внутренней политики.
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Кириенко стал куратором по псевдореспубликам на Донбассе
Именно Кириенко недавно стал кремлевским куратором вопросов так называемых "республик" боевиков на Донбассе.
Основная задача путинского чиновника – подготовка "торжественных мероприятий" 9 мая. Известно, что рашисты отказываются от проведения "праздника" в оккупированном Донецке, в том числе имитации "военного парада",
– рассказали в ГУР.
Решение оккупантов – чрезвычайно циничное: речь идет о том, чтобы Мариуполь стал центром "торжеств". Именно поэтому с улиц срочно забирают тела убитых жителей и убирают центральную часть города от завалов и неразорванных боеприпасов.
Россиянам будут демонстрировать сюжеты о "радости" местных жителей
Сейчас идет масштабная пропагандистская кампания. Россиянам будут демонстрировать сюжеты о так называемой "радости" местных жителей от встречи с захватчиками. Именно из-за этого в Мариуполе и появился один из рупоров путинской полиции Владимир Соловьев.
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В Мариупольском горсовете подтвердили подготовку к "параду"
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил, что россияне таки готовятся к параду 9 мая. Оккупанты организовали разбор руин – в основном речь идет о центре города. Также они убирают на месте разрушенного авиабомбой драмтеатра.
Разборку завалов, за исключением техники, проводят мариупольцы. Работа за еду – лучшая иллюстрация "победы" оккупантов,
– написал Андрющенко.
Смотрите видео из Мариуполя / Видео Петра Андрющенко:
Последние новости из Мариуполя: коротко
- По словам вице-премьера Ирины Верещук, Украина будет продолжать договариваться об эвакуации из Мариуполя. Это при том, что в городе продолжаются тяжелые бои.
- Гражданские люди, которых еще 2 мая эвакуировали с "Азовстали", только 3 марта добрались в Запорожье. В общей сложности говорится о более 150 человек.
- В ночь на 3 мая завод интенсивно бомбили, погибли 2 гражданские женщины и 10 человек получили ранения.
- Утром 3 мая оккупанты начали штурмовать "Азовсталь", применяя танки, пехоту и десант.
Смотрите видео: как выглядит сейчас "Азовсталь"