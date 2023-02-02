Руководитель общественной организации "Дорожный контроль Запад" Александр Климов сообщил, что задержанный вчера якобы праздновал получение звания подполковника, после чего сел пьяный за руль. Киницкого уже отстранили от работы.

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Как задержали Киницкого

Отмечают, что авто, которым управлял пьяный работник Червоноградского районного отдела полиции, остановили около 23:00 вблизи Сосновки вчера, 2 февраля.

Задержанный подполковник отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения на месте и медосвидетельствования в Червоноградской городской больнице. В результате на него был составлен административный протокол за управление в состоянии опьянения.

Тот факт, что речь идет именно о Степане Киницком – начальнике одного из отделов Червоноградского райотдела полиции, который ранее занимал должность заместителя начальника райотдела по превентивной деятельности, подтвердили журналистам ZAXID.NET в полиции.

Полковника уже отстранили

Нарушителя зафиксировали сотрудники управления главной инспекции ГУ Нацполиции Львовщины, которые и составили административный протокол.

По этому факту в полиции Львовской области уже начали служебное расследование. Степана Киницкого отстранили от исполнения служебных обязанностей.