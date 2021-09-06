В полиции уже возбудили уголовное дело. Часть детей находится в больнице.

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На Прикарпатье отравились 18 детей

В полиции рассказали, что 4 сентября заметили публикацию, что во время празднования Дня знаний в одном из заведений села Загвоздье заболели более 10 детей.

В течение 2 и 3 сентября в инфекционную и детскую больницу Ивано-Франковска были госпитализированы 10 детей и 1 взрослый, а еще 8 несовершеннолетних находятся на лечении дома.

Правоохранители возбудили уголовное дело и устанавливают причины и обстоятельства госпитализации детей и взрослого, попавших в больницу после празднования Дня знаний,

– рассказали в полиции.

Там также пояснили, что по состоянию на 5 сентября 11:00 суммарно заболели 19 человек.

Предварительный диагноз врачей – острый гастроэнтерит. Больные в состоянии средней тяжести.

Следователи осуществляют досудебное расследование из-за вероятного нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Виновным грозит штраф от 17 до 51 тысячи гривен или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы или заключение до 3 лет.

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