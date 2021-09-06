У поліції вже відкрили кримінальну справу. Частина дітей перебуває у лікарні.
До теми На Львівщині від отруєння грибами померла жінка: лікарі 6 днів боролись за її життя
На Прикарпатті отруїлось 18 дітей
У поліції розповіли, що 4 вересня помітили публікацію, що під час святкування Дня знань в одному із закладів села Загвіздя, захворіли понад 10 дітей.
Впродовж 2 і 3 вересня до інфекційної і дитячої лікарні Івано-Франківська госпіталізовано 10 дітей і 1 дорослого, а ще 8 неповнолітніх перебувають на лікуванні дома.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу та встановлюють причини і обставини госпіталізації дітей і дорослого, які потрапили до лікарні після святкування Дня знань,
– розповіли у поліції.
Там також пояснили, що станом на 5 вересня 11 годину сумарно захворіли 19 осіб.
Попередній діагноз лікарів – гострий гастроентерит. Хворі у стані середньої важкості.
Слідчі здійснюють досудове розслідування через ймовірне порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Винним загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень або арешт до 6 місяців, або обмеження волі чи ув'язнення до 3 років.
Коротко про останні отруєння дітей
- 17 серпня у Хирові, що на Львівщині, у спортивно-оздоровчому комплексі Layar Palace отруїлись 17 юних спортсменів з Києва та Кривого Рогу. Усі діти були у лікарні. Причиною отруєння міг стати напівсирий плов з куркою.
- У Росії отруїлись щонайменше 50 дітей в поїзді, який їхав з Мурманська в Адлер. Загалом приблизно 250 осіб двома групами відправились відпочивати на Кубань.
- 6 липня у Куликові, що на Львівщині, після святкування у ресторані "Панський книш" 24 людини потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією. Серед них було 6 дітей. Лабораторне дослідження встановило, що причиною масового отруєння була сальмонела.