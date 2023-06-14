"Ах, Отрожка": жители Воронежа украли известную песню об Одессе и показали мастер-класс по кринжу

Оккупанты еще раз доказали, что у них нет почти ничего своего. Россияне украли одесскую песню и попытались выдать ее за свою. Во время празднования дня России они продемонстрировали "величие" и "скрепы".

Соцсетями распространяется видео с празднования дня России в Воронеже. Благодаря ему местные жители оконфузились на весь интернет.

Читайте также Тотальная подмена понятий: как соседняя страна присваивает нашу историю, чтобы создать свою

Как на самом деле выглядит "величие" России

Россиянам организовали мероприятие у продуктового магазина в депрессивных декорациях. На фоне можно увидеть бюджетный триколор из воздушных шаров и старый асфальт с большим количеством трещин и кое-как засыпанных ям.

Людей было не слишком много. Публика в основном состояла из женщин и детей. Впоследствии к ним присоединилось несколько мужчин, которые, вероятно, были пьяны. Они вышли на украшенную лужами "танцплощадку" и устроили мастер-класс по подтверждению многих стереотипов о россиянах. Неподалеку приплясывала женщина в одежде с Z-символикой российской оккупации.

У россиян Одесса стала Отрожкой

Россияне украли негласный гимн украинского города. На видео можно услышать и увидеть певца, развлекавшего местных жителей. Мужчина выступал под дешевую аранжировку в стиле шансон. Он спел о районе Воронежа – Отрожке, переработав на непутевый лад песню "Ах, Одесса".

Оккупанты просто заменили Одессу на Отрожку и слегка изменили некоторые другие слова. Но на этом абсурд не кончился. Россияне забыли или не захотели убрать слова "город" и "край". Поэтому новый трек начал звучать еще смешнее. Ведь Отрожка – это всего лишь микрорайон Воронежа, а не полноценный город, как утверждается в "ремиксе". Раньше это место вообще было деревней.

Как видно по кадрам, неприхотливой аудитории такой перформанс очень понравился. Люди радовались, смеялись и танцевали под обезображенную песню. Поэтому их не смущало, что певец не знал текст наизусть и подсматривал слова в ноутбуке.

Россияне осквернили неофициальный гимн Одессы: видео

Россияне не впервые воруют украинские песни