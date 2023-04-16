Большое единство и любовь, – Садовый рассказал, как празднуют Пасху во Львове

В Украине 16 апреля верующие восточного обряда празднуют Пасху. В частности, во Львове горожане посещают службы в храмах, освящают паски и отмечают большой праздник.

Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что утром с семьей освятил паски после службы Божьей.

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Знаем, как печь паски по мариупольскому и мелитопольскому рецептам.

Мэр сообщил, что в Католическом университете во Львове традиционно на Пасху устроили завтрак для тех, кому сложнее и тяжелее всех.

Также тысячи пасок мы отправили на фронт. И сегодня будет отдельное угощение для людей, приехавших во Львов из разных городков и общин. Мы одной великой общиной прославляем Воскресение Иисуса Христа,

– подчеркнул он.

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Львов с начала полномасштабного вторжения России в Украину стал огромным хабом для тех, кто был вынужден покинуть свой дом.

В городе сейчас ориентировочно 150 тысяч наших украинцев. Мы уже знаем, как печь паски по мариупольскому и мелитопольскому рецептам. Во Львове есть представители почти всех регионов нашей страны, в том числе и находящихся в оккупации городков,

– заметил собеседник.

Все они ждут, по его словам, когда наши воины деоккупируют наши земли, потому что все хотят уехать домой.

"Все-таки родной дом – это святое. Но сегодня родной дом для всех – это город Львов, и поэтому у нас большое единство и любовь", – подчеркнул Андрей Садовый.

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