Большое единство и любовь, – Садовый рассказал, как празднуют Пасху во Львове
В Украине 16 апреля верующие восточного обряда празднуют Пасху. В частности, во Львове горожане посещают службы в храмах, освящают паски и отмечают большой праздник.
Об этом 24 Каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый. Он отметил, что утром с семьей освятил паски после службы Божьей.
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Знаем, как печь паски по мариупольскому и мелитопольскому рецептам.
Мэр сообщил, что в Католическом университете во Львове традиционно на Пасху устроили завтрак для тех, кому сложнее и тяжелее всех.
Также тысячи пасок мы отправили на фронт. И сегодня будет отдельное угощение для людей, приехавших во Львов из разных городков и общин. Мы одной великой общиной прославляем Воскресение Иисуса Христа,
– подчеркнул он.
Андрей Садовый рассказал, как Львов отмечает Пасху: смотрите видео
Львов с начала полномасштабного вторжения России в Украину стал огромным хабом для тех, кто был вынужден покинуть свой дом.
В городе сейчас ориентировочно 150 тысяч наших украинцев. Мы уже знаем, как печь паски по мариупольскому и мелитопольскому рецептам. Во Львове есть представители почти всех регионов нашей страны, в том числе и находящихся в оккупации городков,
– заметил собеседник.
Все они ждут, по его словам, когда наши воины деоккупируют наши земли, потому что все хотят уехать домой.
"Все-таки родной дом – это святое. Но сегодня родной дом для всех – это город Львов, и поэтому у нас большое единство и любовь", – подчеркнул Андрей Садовый.
Празднование Пасхи в Украине: последние новости
- В Успенском соборе Киево-Печерской лавры 16 апреля 2023 года впервые за 300 лет прозвучала молитва на украинском языке. Провел службу исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.
- В Киеве с самого утра собрались огромные очереди из тех, кто хочет освятить пасхальные корзины. Также очереди в храмы наблюдаются в других городах, в частности в Одессе и Виннице. А в Запорожье, несмотря на угрозу обстрелов, собралось много людей в Кафедральном Соборе Святой Троицы.
- В селе Лукашевка Черниговской области верующие пришли на пасхальное богослужение в разрушенный оккупантами храм. Священник провел службу на руинах церкви.