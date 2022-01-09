Празднование Рождества в Украине, восстановление старинного дворца на Львовщине – видео недели
Источник:24 канал
В Украине празднование Рождества не обошлось без традиций и торжеств. На Львовщине 3 семьи реставрировали старинный дворец XVIII века.
О сюжетах, которые стали самыми популярными за неделю – узнавайте дальше.
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Рождество в Украине
Во Львове музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого отпраздновал Рождество под открытым небом. Все желающие имели возможность принять участие в экскурсии и посмотреть на вертеп.
Как во Львове праздновали Рождество: смотрите видео
Восстановление Подгорецкого дворца на Львовщине
Три семьи откупили Подгорецкий дворец и реставрировали его. Восстанавливали памятник архитектуры почти с нуля, ведь он был в очень запущенном состоянии.
Как реставрировали старинный дворец на Львовщине: смотрите видео
Тропический сад дома
На Харьковщине украинка создала тропический сад и посреди зимы выращивает ананасы и манго. Там есть и другие экзотические фрукты, например, гуава, мурай, инжир и кофе.
Туристы едут, чтобы посмотреть на экзотический сад: смотрите видео
В Харькове снесли "Стоунхендж"
Инсталляция не успела простоять 2 недели. Она вызвала у людей много критики и артобъект снесли. Отметим, что на памятник потратили почти 1,5 миллиона гривен.
Почему снесли "Стоунхендж": смотрите видео
Самые громкие "зашквары" 2021 года
Для украинских политиков 2021 год стал довольно позорным. Ведь они дрались в Верховной Раде, выступали со скандальными заявлениями и удивляли новыми курьезными выходками.
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