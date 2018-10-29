00:40
30 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и его олени. Рогозин подался в аграрию
      Вєсті Кремля
      20:57, 29 октября
      Вести.UA. Слезные письма Савченко о помощи. Стокгольмский синдром Барны
      Вєсті.UA
      20:57, 29 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Празднуют неделю: оккупанты в Крыму устроили "грандиозное" празднование столетия комсомола

      15 Читати новину українською
      В оккупированном Крыму неделю празднуют столетие комсомола
      В оккупированном Крыму неделю празднуют столетие комсомола / Крым. Реалии

      В оккупированном Севастополе российские власти устроили недельное празднование 100-летия комсомола. За организацию праздника отвечают местные коммунисты.

      Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

      Читайте также: Севастополь – Украина: Путина уличили во лжи о Крыме

      Так, очередной митинг у памятника комсомольцам состоялся 29 октября. Издание отмечает, что в так называемых "празднованиях" принимали участие как нынешние ценители коммунизма, так и бывшие комсомольцы. Последнее вручали благодарности и грамоты.

      Крим Севастополь Комсомольці

      "Активным" экс-комсомольцам вручали грамоты / Источник: ua.krymr.com

      Всего на акции собралось около 150 человек. Пророссийские активисты распространяли коммунистические газеты, а "почетным" гостем действа стал военный оркестр.

      Окупований Крим Комсомол

      В мероприятиях участие принимали также нынешние коммунисты / Источник: ua.krymr.com

      К слову, как отмечает издание, бывшие активисты комсомола пришли на митинг с портретом Сталина и самодельными плакатами.

      Окупований Крим комсомол

      На "празднование" пригласили военный оркестр / Источник: ua.krymr.com

      Смотрите также: Крымчан не будут преследовать за службу в российской армии

      Кроме того, накануне коммунисты в Севастополе провели торжественное собрание в честь 100-летия комсомола. Мероприятие открыли минутой молчания в знак памяти об умершем российском певце и депутате Госдумы Иосифе Кобзоне.

      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 29 октября: ужасная авиакатастрофа в Индонезии, Гонтарева нашла работу
      29 октября , 23:08 Главные новости 29 октября: ужасная авиакатастрофа в Индонезии, Гонтарева нашла работу
      Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      29 октября , 22:00 Закат звезды российского "Терминатора": Китай дышит в спину
      Злой Одессит
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      29 октября , 11:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Серьезный вызов Европе, – западные СМИ о скором завершении "эры Ангелы Меркель"
      29 октября , 21:01 Серьезный вызов Европе, – западные СМИ о скором завершении "эры Ангелы Меркель"
      Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      29 октября , 20:36 Олігархи назавжди, або Хто і скільки заробив під час війни
      Артем Овдієнко
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Как украинцы могут не платить за едва теплые батареи
       24 декабря 2016 , 14:37 1
      В Украине приобретает популярность трейнхоп - передвижение на грузовых поездах
       26 июля 2013 , 11:20
      Милевский будет работать телеэкспертом на Евро-2016
       11 июня 2016 , 16:00
      Динамо объявило четырех соперников на сборах в Австрии
       13 июня 2017 , 12:46
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук