Празднуют неделю: оккупанты в Крыму устроили "грандиозное" празднование столетия комсомола

В оккупированном Севастополе российские власти устроили недельное празднование 100-летия комсомола. За организацию праздника отвечают местные коммунисты.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

Читайте также: Севастополь – Украина: Путина уличили во лжи о Крыме

Так, очередной митинг у памятника комсомольцам состоялся 29 октября. Издание отмечает, что в так называемых "празднованиях" принимали участие как нынешние ценители коммунизма, так и бывшие комсомольцы. Последнее вручали благодарности и грамоты.

"Активным" экс-комсомольцам вручали грамоты / Источник: ua.krymr.com

Всего на акции собралось около 150 человек. Пророссийские активисты распространяли коммунистические газеты, а "почетным" гостем действа стал военный оркестр.

В мероприятиях участие принимали также нынешние коммунисты / Источник: ua.krymr.com

К слову, как отмечает издание, бывшие активисты комсомола пришли на митинг с портретом Сталина и самодельными плакатами.

На "празднование" пригласили военный оркестр / Источник: ua.krymr.com

Смотрите также: Крымчан не будут преследовать за службу в российской армии

Кроме того, накануне коммунисты в Севастополе провели торжественное собрание в честь 100-летия комсомола. Мероприятие открыли минутой молчания в знак памяти об умершем российском певце и депутате Госдумы Иосифе Кобзоне.