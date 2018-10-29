Святкують тиждень: окупанти у Криму влаштували "грандіозне" відзначення століття комсомолу

В окупованому Севастополі російська влада влаштувала тижневе святкування 100-річчя комсомолу. За організацію свята відповідають місцеві комуністи.

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Так, черговий мітинг біля пам’ятника комсомольцям відбувся 29 жовтня. Видання зазначає, що у так званих "святкуваннях" брали участь як теперішні поціновувачі комунізму, так і колишні комсомольці. Останнім вручали подяки і грамоти.



"Активним" екс-комсомольцям вручали грамоти/ Джерело: ua.krymr.com

Загалом на акціях зібралось близько 150 осіб. Проросійські активісти розповсюджували комуністичні газети, а "почесним" гостем дійства став військовий оркестр.



У заходах участь брали також теперішні комуністи/ Джерело: ua.krymr.com

До слова, як зазначає видання, колишні активісти комсомолу прийшли на мітинг із портретом Сталіна та саморобними плакатами.



На "святкування" запросили військовий оркестр/ Джерело: ua.krymr.com

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Окрім того, напередодні комуністи в Севастополі провели урочисті збори на честь 100-річчя комсомолу. Захід відкрили хвилиною мовчання на знак пам'яті про померлого російського співака й депутата Держдуми Йосипа Кобзона.