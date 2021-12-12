Преданно и с честью защищаете Украину, – Зеленский поздравил бойцов и ветеранов Сухопутных войск

Президент Владимир Зеленский поздравил бойцов и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником, который отмечают сегодня, 12 декабря.

Президент отметил преданность, с которой бойцы стоят на обороне Родины. Бойцы продолжают стойко и уверенно удерживать занимаемые боевые позиции и рубежи, давая отпор российскому агрессору.

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Праздник мужественных и преданных делу бойцов

Зеленский отметил, что это праздник мужественных и преданных делу бойцов. Они в сложных условиях современной войны, днем и ночью, в мороз и жару, под вражеским огнем и обстрелами способны слаженно решать трудные задачи, обеспечивая надежную оборону нашего государства.

Спасибо, что преданно и с честью защищаете Украину! Поздравляю бойцов и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником!

– написал Зеленский.

Глава государства убежден, что военные и в дальнейшем будут надежно стоять на защите свободы и независимости нашего государства. В своем инстаграме он прикрепил фотографию с передовой.

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