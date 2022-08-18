В управление АРМА передали телеканал депутата-предателя Ковалева

В Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами передали собственность депутата-предателя Алексея Ковалева. Общая стоимость имущества составляет более 18,5 миллионов гривен.

Имущество Ковалева суд арестовал в июле. Об этом заявили в Государственном бюро расследований.

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Что известно о предателе и его имуществе

Как рассказали в ГБР, были арестованы доли предателя в уставных капиталах 3 юридических лиц, а также его банковские счета.

Кроме того, арестовано имущество ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно-развлекательный телеканал "4 канал", владельцем которого является Алексей Ковалев. Его тоже передали в собственность АРМА.

В управление АРМА передан телеканал Ковалева: смотрите видео

Ковалева объявили в розыск

Напомним, что накануне в Офисе генпрокурора сообщили о том, что народный депутат Алексей Ковалев был объявлен в розыск. В ведомстве заявили, что его обвиняют в государственной измене. Также ему инкриминируют пособничество российским агрессорам.

Согласно решению суда, Ковалева ожидает содержание под стражей. У него не будет возможности с помощью денег его избежать. Правда, для выполнения соответствующего постановления необходимо будет сначала найти, а также задержать коллаборанта.

Где скрывается предатель

Следователи выяснили, что с 12 марта народный депутат Ковалев проживает на территории временно оккупированной Херсонской области.

Известно, что народный депутат сотрудничал с российскими захватчиками. Он даже получил должность в "правительстве Херсонской области". Там он стал покровителем. Все это вместе позволило правоохранителям открыть против Ковалева уголовное производство еще в апреле.

Кстати, Алексею Ковалеву светит заключение до 15 лет или даже пожизненное.

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