Предатель из Донецка "заблудился в Мариуполе" и уже никогда не вернется домой
Источник:СтратКом ВСУ
Один из высокопоставленных представителей оккупационных властей в Донецке погиб в Мариуполе. В 2014 году он предал Украину.
В Мариуполе был ликвидирован Владимир Коваленко. Он из Донецка, и в оккупационных властях занимал должность "начальника управления вневедомственной охраны". При каких условиях он был уничтожен – не сообщается.
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Владимир Коваленко был предателем Украины. До оккупации Донецка он занимал одну из руководящих должностей в воинской части 3004 внутренних войск МВД. Они занимались конвоем.
Фактически конвоем, только в этот раз незаконно удерживаемых украинцев, в Донецке и занимался Владимир Коваленко после прихода российских оккупантов. Поэтому был внесен в базу "Миротворца".