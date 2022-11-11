СБУ разоблачила генерала российского спецназа: он руководил диверсантами на Донбассе

Служба безопасности установила личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск России. Он активно участвует в боевых действиях против ВСУ на востоке Украины.

Российскому генералу сообщили о подозрении. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

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СБУ разоблачила генерала российского спецназа

Находясь в составе оккупационной группировки, генерал организовывал подготовку и координировал деятельность российских диверсионно-разведывательных групп Донецкого направления.

Под его руководством вражеские ДРГ пытались прорываться через линию фронта для проведения диверсий против украинских войск и объектов критической инфраструктуры.

Как оказалось, злоумышленником является "герой России", генерал-майор ВС РФ с позывным "Сторож", который еще в 2014 году был "командирован" в состав террористической организации "ДНР".

Там он занимался формированием и боевой подготовкой групп российского спецназа для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Сил антитеррористической операции. Для этого использовал свои специальные навыки и боевые действия на северном Кавказе.

Именно этот генерал командовал враждебными ДРГ во время захвата Славянска группировкой "Стрелкова" и их дальнейшими действиями против украинских войск.

В начале полномасштабного вторжения злоумышленник получил задачу из Москвы организовать деятельность диверсионных групп, в которые вошли подразделения ВДВ России и участники террористических группировок "ДНР".



СБУ разоблачила генерала российского спецназа / фото Службы безопасности



Злоумышленником является "герой России", генерал-майор ВС РФ с позывным "Сторож" / фото Генпрокурора



Российскому генералу сообщили о подозрении / фото Офис генпрокурора

Что грозит захватчику

В итоге следователи СБУ сообщили российскому генералу о подозрении по статье об участии в террористической организации и содействии ее деятельности. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, что ранее СБУ задержала иностранного блоггера, работавшего на запрещенный российский телеканал Russia Today и навязывавшего кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза. Для этого он использовал собственные ютуб и телеграмм-каналы, общая аудитория которых составляла более полумиллиона подписчиков.

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