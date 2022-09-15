Предатели из Донбасса пытаются купить место на "спасательном ковчеге" и сбежать в россию

Быстрое продвижение украинских войск по Харьковщине и очередной "жест доброй воли" показал всем, что рано или поздно российские оккупанты будут вынуждены бежать из Донетчины, Луганщины и Крыма. Поэтому на временно оккупированных территориях началась распродажа билетов на "спасательный ковчег".

По данным источников 24 канала в спецслужбах, с 9 сентября коллаборанты и главари террористических бандформирований начали активно искать выходы на российских кураторов и чиновников для договоренностей о собственном выезде на территорию страны-агрессора. "Чиновники" так называемых "ДНР" и "ЛНР", командиры боевиков и "полицейские" хотят обеспечить себе место на "спасательном ковчеге" и получить какие-то должности в россии.

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Невероятный ажиотаж связан с тем, что никто из коллаборантов не хочет оказаться в такой же ситуации, что и харьковские предатели, которых оккупанты оставили на произвол судьбы с запретом выезда с территории Украины.

Для всех эвакуации не будет

Каждый коллаборант от низшего работника условного "министерства инфраструктуры" до самого пушилина понимает, что российские кураторы не будут беспокоиться о судьбе всех предателей Украины в случае провала на фронте.

Кроме того, выезд к россии не решает многих проблем лиц, которые проехались на социальном лифте и превратились из маргинальных наркоманов в новых "хозяев жизни". Им хочется не просто спастись от смерти или тюрьмы, но и продолжить работать в россии за немалые деньги.

Почти каждый "чиновник" пытается договориться о том, что кроме обычного разрешения на въезд в россию он получит аналогичную должность хотя бы в какой-то глубинке. Впрочем, договориться о подобных услугах удается далеко не всем. Потому что у огромного количества коллаборантов банально нет выхода на российских кураторов.

Именно поэтому в Донецке и Луганске появился рынок "решал", гарантирующий за деньги беспрепятственный выезд из квазиреспублик и трудоустройства в россии.

Переговоры о гарантиях для предателей проходят исключительно тайно, ведь де-юре россия не собирается бежать из Донбасса и продолжает рассказывать о том, насколько хорошей будет жизнь в регионе после его полного "освобождения". Тем не менее, масштабы переговоров настолько велики, что почти ни для кого их факт не является секретом.

Сколько стоит гарантия выезда из "республик" с последующим трудоустройством в россии

Интересно, что каждый из российских спецслужбистов и кураторов, когда на него выходят предатели Украины, с радостью соглашается гарантировать всем место в спасательной лодке. Стоимость такой услуги колеблется от 1 тысячи долларов до бесконечности, ведь фактически россияне берут столько денег, сколько им предлагают или могут предоставить. На самом же деле никаких гарантий для всех и каждого захватчики предоставить физически не могут. Потому что в случае какого-то панического отступления войск никто из ФСБшников или работников ГРУ не будет заниматься судьбой клиентов.

Тем не менее списки потенциальных пассажиров ковчега на самом деле формируются, но, по замыслу российской верхушки, в них должны войти лица, полезные для кремля. Пропустить в случае чего в свою страну россияне могут разного рода "министров", предводителей террористических бандформирований и других раскрученных медийных персонажей.

Конечно, бесплатно покинуть территорию "республик" смогут вообще единицы, но вряд ли их судьбу после бегства из Украины можно будет назвать счастливой.