Наводили ракеты на школы и роддома: в Донецкой области разоблачили очередных предателей

В Украине в очередной раз разоблачили агентурную сеть российских спецслужб. Это произошло в результате спецоперации в Донецкой области.

Злоумышленники собирали разведданные о дислокации и перемещении ВСУ на территории Бахмута и Торецка. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Предатели наводили ракеты на школы и роддома

Как стало известно, российские агенты передавали врагу локации электрических подстанций и социальных объектов, в том числе школы, роддома и студенческие общежития.

Полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили, задокументировали преступную деятельность и задержали участников российской агентурной группы.

Среди задержанных – трое местных жительниц, подконтрольных России "МГБ "ДНР" завербовало после начала полномасштабного вторжения.

Они получили российские паспорта, которые планировали использовать для выезда в Россию в случае успешного выполнения вражеских задач. Для сбора развединформации агенты лично обходили территорию населенных пунктов и делали отметки на электронных картах. Затем полученную информацию передавали своему "связному", находящемуся во временно захваченной Горловке,

– рассказали правоохранители.

Затем "связной" уже "отчитывался" куратору агентурной сети. Ею оказалась заместитель руководителя подконтрольного России местного "МГБ "ДНР".

Во время обысков правоохранители обнаружили:

компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами законспирированной переписки с врагом;

паспорта России.

Следователи сообщили трем предателям о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала агентов России / фото Служба безопасности Украины

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала "энергетика" оккупантов, который обесточил часть Донецкой области и направил электричество к базам агрессора. Колаборантом оказался бывший работник местных электросетей, который во время временной оккупации части региона встал на сторону захватчиков.