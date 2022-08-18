СБУ задержала российского агента, который "провел" в Киев более 120 единиц вражеской техники

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который в первые дни войны провел оккупантов. Из Сумской в Киевскую область мужчина "переправил" 128 единиц техники врага.

Предателем оказался житель Сумщины, завербованный российскими спецслужбами. С первых дней вторжения он начал активно сотрудничать с врагом, предложив стать проводником и показать безопасные пути в Киев.

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Как предатель работал с оккупантами

После освобождения Сумской области вражеский агент продолжил сотрудничать с ФСБ россии и выполнял задачи своих кураторов. Он собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении ВСУ в регионе.

Предатель передавал работникам ФСБ координаты военных объектов с привязкой к местности. Для коммуникации и передачи данных использовал закрытые каналы электронной связи.

Во время обысков в помещении злоумышленника правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами коммуникации с российским врагом.

Предателя задержали стражи порядка / фото СБУ

Что угрожает злоумышленнику

Задержанному сообщили о подозрении по статье – государственная измена и государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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В Украине ловят предателей

Правоохранители задержали медика, помогавшего российским оккупантам. Он передавал вражеским спецслужбам места дислокации ВСУ на юге Одесской области.

Также сотрудники СБУ задержали "законсервированного" агента ФСБ. Он корректировал ракетные удары оккупантов по Харьковщине.

В Донецкой области ГБР завершило расследование в отношении двух бывших правоохранителей, подозреваемых в сотрудничестве с врагом. Мужчины могли сливать россиянам данные о позициях ВСУ. Выяснилось, что они работали в рядах Государственной пенитенциарной службы. Они были охранниками Торецкой исправительной колонии №2.

Кроме того, недавно в Киеве разоблачили российского агента. Предатель Украины собирал тайную информацию о поставках западного оружия и передавал его врагу.

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