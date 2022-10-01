Как отметили в Офисе генпрокурора, суд наложил аресты как на движимое, так и недвижимое имущество. Соответствующее решение было принято в связи с сотрудничеством с российскими оккупантами.
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Арестовано не менее 11 миллионов гривен
Известно, что под арест попали:
- комплекс нежилых помещений, общая площадь которых составляет 5 тысяч квадратных метров;
- 14 транспортных средств;
- 100% уставного капитала – около 11,4 миллиона гривен, а также другие средства, хранящиеся на 16 счетах в банках.
Известно, что в 2022 году служащие этого акционерного общества, конечными бенефициарами которого являются россияне, способствовали вооруженной агрессии в отношении Украины. Они занимались финансированием силового блока и оборонно-промышленного комплекса России.
В настоящее время прокуроры занимаются досудебным расследованием. Оно собственно и связано с финансовым обеспечением страны-агрессора.
СБУ задержала еще одного предателя
Заметим, что накануне СБУ удалось задержать 46-летнего жителя Рубежного. Он работал на местном химзаводе "Заря". Задержанный не только угрожал главе Луганской ОВА Сергею Гайдаю. Он еще и сотрудничал с россиянами.
Известно, что он стал поддерживать связь с представителями российских оккупационных войск еще в конце февраля 2022 года. С начала полномасштабного вторжения мужчина способствовал захвату не только Рубежного, но и Северодонецка.
Чтобы достичь этого, он передавал следующую информацию:
- о дислокации, а также перемещении военной техники защитников Украины;
- о дислокации, а также перемещении личного состава нашей армии;
- о количестве украинских военных;
- о расположении оборонительных сооружений в окрестностях Рубежного и Северодонецка.
Поддерживал связь с оккупантами задержанный с помощью закрытых каналов связи. Соответствующие данные позволяли врагу наносить более прицельные удары по позициям ВСУ. Это и обеспечивало захватчикам тактическое превосходство в боях.
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