Как отметили в Офисе генпрокурора, суд наложил аресты как на движимое, так и недвижимое имущество. Соответствующее решение было принято в связи с сотрудничеством с российскими оккупантами.

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Арестовано не менее 11 миллионов гривен

Известно, что под арест попали:

комплекс нежилых помещений, общая площадь которых составляет 5 тысяч квадратных метров;

14 транспортных средств;

100% уставного капитала – около 11,4 миллиона гривен, а также другие средства, хранящиеся на 16 счетах в банках.

Известно, что в 2022 году служащие этого акционерного общества, конечными бенефициарами которого являются россияне, способствовали вооруженной агрессии в отношении Украины. Они занимались финансированием силового блока и оборонно-промышленного комплекса России.

В настоящее время прокуроры занимаются досудебным расследованием. Оно собственно и связано с финансовым обеспечением страны-агрессора.

СБУ задержала еще одного предателя

Заметим, что накануне СБУ удалось задержать 46-летнего жителя Рубежного. Он работал на местном химзаводе "Заря". Задержанный не только угрожал главе Луганской ОВА Сергею Гайдаю. Он еще и сотрудничал с россиянами.

Известно, что он стал поддерживать связь с представителями российских оккупационных войск еще в конце февраля 2022 года. С начала полномасштабного вторжения мужчина способствовал захвату не только Рубежного, но и Северодонецка.

Чтобы достичь этого, он передавал следующую информацию:

о дислокации, а также перемещении военной техники защитников Украины;

о дислокации, а также перемещении личного состава нашей армии;

о количестве украинских военных;

о расположении оборонительных сооружений в окрестностях Рубежного и Северодонецка.

Поддерживал связь с оккупантами задержанный с помощью закрытых каналов связи. Соответствующие данные позволяли врагу наносить более прицельные удары по позициям ВСУ. Это и обеспечивало захватчикам тактическое превосходство в боях.

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