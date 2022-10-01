Як зазначили в Офісі генпрокурора, суд наклав арешти як на рухоме, так і нерухоме майно. Відповідне рішення ухвалили у зв'язку зі співпрацею з російськими окупантами.
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Заарештовано щонайменше 11 мільйонів гривень
Відомо, що під арешт потрапили:
- комплекс нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 5 тисяч квадратних метрів;
- 14 транспортних засобів;
- 100% статутного капіталу – близько 11,4 мільйона гривень, а також інші кошти, які зберігаються на 16 рахунках у банках.
Відомо, що упродовж 2022 року службовці цього акціонерного товариства, кінцевими бенефіціарами якого є росіяни, сприяли збройній агресії щодо України. Вони займалися фінансуванням силового блоку, а також оборонно-промислового комплексу Росії.
Наразі прокурори займаються досудовим розслідуванням. Воно, власне, і пов'язане з фінансовим забезпеченням країни-агресорки.
СБУ затримала ще одного зрадника
Зауважимо, що напередодні СБУ вдалося затримати 46-річного мешканця Рубіжного. Він працював на місцевому хімзаводі "Зоря". Затриманий не лише погрожував главі Луганської ОВА Сергію Гайдаю. Він ще й співпрацював з росіянами.
Відомо, що він почав підтримувати зв'язок з представниками російських окупаційних військ ще наприкінці лютого 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік сприяв захопленню не лише Рубіжного, а й Сєвєродонецька.
Щоб досягнути цього він передавав таку інформацію:
- про дислокацію, а також переміщення військової техніки захисників України;
- про дислокацію, а також переміщення особового складу нашого війська;
- про кількість українських військових;
- про розташування оборонних споруд на околицях Рубіжного та Сєвєродонецька.
Підтримував зв'язок з окупантами затриманий за допомогою закритих каналів зв'язку. Відповідні дані дозволяли ворогові завдавати прицільніших ударів по позиціях ЗСУ. Це й забезпечувало загарбникам тактичну перевагу у боях.
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