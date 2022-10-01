Як зазначили в Офісі генпрокурора, суд наклав арешти як на рухоме, так і нерухоме майно. Відповідне рішення ухвалили у зв'язку зі співпрацею з російськими окупантами.

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Заарештовано щонайменше 11 мільйонів гривень

Відомо, що під арешт потрапили:

комплекс нежитлових приміщень, загальна площа яких становить 5 тисяч квадратних метрів;

14 транспортних засобів;

100% статутного капіталу – близько 11,4 мільйона гривень, а також інші кошти, які зберігаються на 16 рахунках у банках.

Відомо, що упродовж 2022 року службовці цього акціонерного товариства, кінцевими бенефіціарами якого є росіяни, сприяли збройній агресії щодо України. Вони займалися фінансуванням силового блоку, а також оборонно-промислового комплексу Росії.

Наразі прокурори займаються досудовим розслідуванням. Воно, власне, і пов'язане з фінансовим забезпеченням країни-агресорки.

СБУ затримала ще одного зрадника

Зауважимо, що напередодні СБУ вдалося затримати 46-річного мешканця Рубіжного. Він працював на місцевому хімзаводі "Зоря". Затриманий не лише погрожував главі Луганської ОВА Сергію Гайдаю. Він ще й співпрацював з росіянами.

Відомо, що він почав підтримувати зв'язок з представниками російських окупаційних військ ще наприкінці лютого 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік сприяв захопленню не лише Рубіжного, а й Сєвєродонецька.

Щоб досягнути цього він передавав таку інформацію:

про дислокацію, а також переміщення військової техніки захисників України;

про дислокацію, а також переміщення особового складу нашого війська;

про кількість українських військових;

про розташування оборонних споруд на околицях Рубіжного та Сєвєродонецька.

Підтримував зв'язок з окупантами затриманий за допомогою закритих каналів зв'язку. Відповідні дані дозволяли ворогові завдавати прицільніших ударів по позиціях ЗСУ. Це й забезпечувало загарбникам тактичну перевагу у боях.

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