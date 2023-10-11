Он присоединился к рядам окупантов еще в 2015 году – его привлекала высокая заработная плата. Предатель рассказал, что получал раз в пять больше, чем на предыдущей работе.

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Что известно о предателе из Донецка

Житель временно оккупированного Донецка Роман Бубнов до 2015 года работал кладовщиком в местном автомагазине, а затем решил присоединиться к "народной милиции" так называемой "ДНР". Он обучался в российских лагерях подготовки боевиков и имел позывной "Местный".

После тренировок предателя направили в отдельный взвод снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады, которая подчинялась командованию 1-го армейского корпуса ВС России. Он выполнял боевые задания на стороне врага в зоне АТО, за что ему платили кровавыми рублями.

После начала полномасштабного вторжения Бубнов воевал в составе оккупационных группировок Южного военного округа России. Он участвовал в боях на западных окраинах Донецка, а также у Песков и Марьинки. Он даже получил награду от так называемого "председателя" Пушилина.

Украинским военным удалось взять Романа Бубнова в плен в июле 2023 года. СБУ собрала полную информацию о нем. Известно, что мужчина убил не менее 21 служащего Вооруженных сил. Он рассказал, что делал это исключительно за деньги – никакой ненависти не чувствовал. Заявил, будто это для него было как на полигоне, как стрелять в лист бумаги.

Правоохранители объявили Бубнову подозрение в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Интервью Бубнова, воевавшего на стороне оккупантов: смотрите видео

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