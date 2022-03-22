В преддверии саммита НАТО: Резников провел переговоры с польским министром обороны Блащаком

Алексей Резников провел переговоры с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Украинская и польская стороны скоординировали взаимодействие накануне саммита НАТО.

Об этом министр обороны сообщил в фейсбуке. Резников подчеркнул, что переговоры были "плодотворными".

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"Благодарен Польше за твердую и последовательную поддержку украинского народа в борьбе с российским захватчиком", - отметил глава Минобороны.

Следует отметить, что из-за нападения России на Украину в течение 24 – 25 марта в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Известно, что во время него Польша официально представит предложение о миротворческой миссии в Украине вместе с детальным пакетом решений.

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