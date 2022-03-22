Про це міністр оборони України повідомив у фейсбуці. Резніков наголосив, що перемовини були "плідними".

До теми НАТО могло б більш активно втрутитися у будь-якому форматі, – Подоляк

"Вдячний Польщі за тверду та послідовну підтримку українського народу у боротьбі з російським загарбником", – зазначив глава Міноборони.

Варто зауважити, що через напад Росії на Україну протягом 24 – 25 березня у Брюсселі відбуватиметься саміт НАТО. Відомо, що під час нього Польща офіційно представить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні разом з детальним пакетом рішень.

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