Предельная цена дизельного топлива увеличена на 1 гривну

Министерство экономики внесло изменения в предельную цену горючего в Украине. В частности, прибавило в цене дизельное топливо.

Директорат развития реального сектора экономики опубликовал новые предельные цены на топливо. В ближайшее время следует ожидать незначительного удорожания дизтоплива.

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Средние цены на горючее

Согласно расчетам, предоставленным "Нафтогазом", Минэкономики определило среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива на грани 33,66 гривны. Что касается автомобильных бензинов, то их средняя стоимость установлена на уровне 29,55 гривны.

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