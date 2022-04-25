Директорат розвитку реального сектору економіки опублікував нові граничні ціни на пальне. Найближчим часом варто очікувати незначного подорожчання дизпалива.

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Середні ціни на пальне

Згідно з розрахунками, наданими "Нафтогазом", Мінекономіки визначило середню вартість 1 літра дизельного палива на межі 33,66 гривні. Що стосується автомобільних бензинів, то їх середня вартість встановлена на рівні 29,55 гривні.

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