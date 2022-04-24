Відповідну інформацію оприлюднив політик, член парламенту Великої Британії Олівер Доуден. Зокрема про це голова Консервативної партії повідомив 24 квітня – у день другого туру президентських виборів у Франції.

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Британія закликала Німеччину та Францію діяти

Були дуже позитивні звуки з Франції та Німеччини, але я хотів би побачити більше дій від них,

– заявив Доуден.

Зокрема політик пригадав, що під час війни в Україні Захід повинен знову відреагувати, і Британія має намір це зробити. Також він закликав Францію та Німеччину виступити з більш активною підтримкою Києва.

До речі, прем'єр Британії Борис Джонсон під час повномасштабної війни відвідав Київ та пообіцяв допомогти в відбудові Київщини та подальшу військову допомогу Україні.

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