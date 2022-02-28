Предлагаем полную амнистию, – Резников обратился к росвоенным, которые не хотят быть убийцами

Министерство обороны Украины поддержало инициативу Международного ИТ-сообщества. Она очень проста и может помочь сохранить жизнь украинцев.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, деньги для обеспечения этой инициативы собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.

К теме Мотивация оккупантов низкая, а после столкновения с отпором становится мизерной, – Резников

Предлагаем амнистию и деньги

"Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 миллионов рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", – Заявил Резников.

Он также добавил, что каждый, кто откажется быть оккупантом – приблизит мир. Однако для тех, кто изберет путь захватчика – помилования не будет.