Предлагаемые Порошенко изменения в Конституцию поддержал комитет парламента
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании 5 сентября поддержал предложенные Президентом Украины изменения в Конституцию, предусматривающие закрепление курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Соответствующее решение было принято 11 членами.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
О предлагаемых изменениях комитета рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.
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Главным для законопроекта определен комитет по вопросам правовой политики и правосудия.
Комитет по нацбезопасности рассматривает документ в числе других четырех парламентских комитетов.
Напомним, 3 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора" (№9037).