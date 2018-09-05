Предлагаемые Порошенко изменения в Конституцию поддержал комитет парламента

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны на заседании 5 сентября поддержал предложенные Президентом Украины изменения в Конституцию, предусматривающие закрепление курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Соответствующее решение было принято 11 членами.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". О предлагаемых изменениях комитета рассказала представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. Читайте также: Мнения разошлись: нардепы прокомментировали законопроект Порошенко об изменениях к Конституции Главным для законопроекта определен комитет по вопросам правовой политики и правосудия. Комитет по нацбезопасности рассматривает документ в числе других четырех парламентских комитетов. Напомним, 3 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора" (№9037).