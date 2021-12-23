Ландсбергис заявил, что единственные переговоры, которые хотелось бы наблюдать, – о возможности усиления гарантий безопасности в регионе. Речь идет о территории от Черного моря в Румынии и до Эстонии.
Заметьте Путин сейчас обходит и Украину, и США, – дипломат назвал шаги для укрепления позиций
Мы не думаем, что следует начинать любые переговоры относительно того, что было предложено Россией,
– заявил Ландсбергис.
Страны Балтии о военной помощи Украине
- Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии после встречи в Каунасе заявили о готовности оказать Украине военную и невоенную поддержку.
- Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что страны Балтии решительно поддерживают территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ.
- Страны Балтии призвали к дополнительному сдерживанию России со стороны НАТО.
- В сообщении по результатам встречи говорится, что Россия и Беларусь – дестабилизируют ситуацию в Европе.
- Политики подчеркнули, что концентрация российского военного потенциала возле украинской границы является особенно опасной попыткой России ограничить суверенитет Украины и ее стремление к членству в НАТО.
Россия требует не брать Украину в НАТО: смотрите видео