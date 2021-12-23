Ландсбергіс заявив, що єдині переговори, які хотілося б спостерігати, – щодо можливості посилення гарантій безпеки в регіоні. Мовиться про територію від Чорного моря в Румунії і до Естонії.
Зауважте Путін зараз обходить і Україну, і США, – дипломат назвав кроки для укріплення позицій
Ми не думаємо, що слід розпочинати будь-які переговори щодо того, що було запропоновано Росією,
– заявив Ландсбергіс.
Країни Балтії про військову допомогу Україні
- Міністри оборони Литви, Латвії та Естонії після зустріч у Каунасі заявили про готовність надати Україні військову та невійськову підтримку.
- Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас наголосив, що країни Балтії рішуче підтримують територіальну цілісність України та непорушність її кордонів.
- Країни Балтії закликали до додаткового стримування Росії з боку НАТО.
- У повідомленні за результатами зустрічі мовиться, що Росія та Білорусь – дестабілізують ситуацію у Європі.
- Політики наголосили, що концентрація російського військового потенціалу поблизу українського кордону є особливо небезпечною спробою Росії обмежити суверенітет України та її прагнення до членства в НАТО.
Росія вимагає не брати Україну до НАТО: дивіться відео