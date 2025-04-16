Вышивка крестиком вместо реальной жизни: что не так со школьным предметом технологии

За 30 лет независимости мы так и не смогли переосмыслить, чем должны быть современные уроки технологий в каждой украинской школе. Это неудивительно. Как можно стремиться к тому, чего никогда не видел?

Не просто "игра во взрослых"

Родители помнят трудовое обучение из своих школьных лет, где мальчики мастерили табуретки, а девочки шили фартучки. Учителя десятилетиями преподают так, как их самих когда-то научили. И даже когда предмет переименовали в "технологии", по сути мало что изменилось. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Когда я начала преподавать в Нидерландах и впервые попала в техназиум школы, в которой работала, мое мировоззрение перевернулось. Помню свое удивление, когда увидела, чем там занимаются дети: они решают настоящие проблемы. Не абстрактные "сделайте еще один ночник", а реальные вызовы.

Нидерланды расположены ниже уровня моря. Там есть специальная организация, которая следит за всем, что связано с уровнем воды – это вопрос национальной безопасности. Время от времени у них возникает проблема: бобры разъедают берега рек. К кому обратилась эта серьезная организация? К ученикам шестого класса техназиума!

"Бобры роют норы, разрушаются дамбы – помогите нам решить эту проблему", – с таким заданием пришли к детям. И что вы думаете? Дети каждого класса объединились в группы, исследовали жизнь бобров, экосистему, материалы укреплений берегов рек и дамб.

Они учились формулировать проблему как задачу, исследовать контекст, общаться с заказчиком, работать в команде, распределять роли, создавать прототипы. А потом презентовали свои решения перед учителями и самим директором организации.

И знаете, что самое важное? Лучшие идеи действительно воплощают в жизнь. Это не было "игрой во взрослых". Это было по-настоящему.

Технологии – не второстепенный предмет

Мне больно, когда я возвращаюсь в украинские школы и вижу, как дети вышивают салфетки крестиком. Я не против вышивки – это часть нашего культурного кода. Но для чего эта салфетка? Кому она нужна? Поможет ли она нам оборонять страну?

Конечно, наш культурный код важен, и техники декоративно-прикладного искусства должны сохраняться. Но их нужно применять иначе. Когда украинские дизайны появляются на обложках мировых дизайнерских журналов – это и есть переосмысление традиций в современном контексте.

Мы привыкли думать, что технологии – это второстепенный предмет. Математика, украинский, английский – вот что важно. Но оглянитесь вокруг! Мы живем в мире, созданном благодаря технологиям. И наше будущее, будущее Украины, зависит от того, сможем ли мы вырастить поколение новаторов, способных создавать новые решения.

Инженеры, ученые, исследователи не рождаются такими. Талант – это лишь зернышко, которое может прорасти только в правильной среде. А мы держим наших детей на строгой интеллектуальной диете, где творчество ограничивается вышиванием еще одной салфетки или созданием еще одного ночника, который никому не нужен, часто даже его автору.

В Нидерландах я увидела, что технологии – это не отдельный предмет, а часть единого комплекса "Человек и природа". Там невозможно оторвать технологии от физики, химии, биологии, математики. Как невозможно научить человека играть на музыкальном инструменте, не дав ему понимание звука, так и технологии не могут прогрессировать без знаний из других научных сфер.

Почему Украине важно осовременить технологии

Я часто спрашиваю себя: почему в Украине все иначе? И понимаю – система сама себя никогда не изменит. Нужен внешний импульс.

В Нидерландах таким импульсом стала Фундация "Техназиум" – независимая организация, которая создает учебные программы, готовит учителей, строит мосты между школами и бизнесом.

Я мечтаю создать нечто подобное в Украине. И не просто мечтаю – работаю над этим. Потому что понимаю: технологическая отрасль в школе критически недооценена с точки зрения вызовов, стоящих перед нашим государством. Особенно сейчас, в военное время, когда мы без таких людей просто не выживем.

Наше географическое положение требует от нас всегда быть на шаг впереди. Но как мы можем двигаться вперед, если на уроках технологий наши дети застряли в прошлом веке?

Мы не можем изменить только одно звено системы. Нужно, чтобы учителя, директора школ, ученики, их родители, общины и компании из разных технологических сфер увидели, как может быть иначе. Нам нужны проекты из реальной жизни вместо абстрактных задач.

Одна из особенностей нашей страны – каждый сам себе топ-менеджер. Каждый знает, как "лучше". Но сотрудничать тоже надо уметь! Только в коллаборации возможно настоящее развитие. И этому также надо учить со школы.

Я не хочу, чтобы мы прятались в своей ракушке. Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Ровный, правильный стежок – это прекрасно, но для чего? Чтобы создать новый материал для бронежилетов? Или для быстрого изготовления прототипов витрины магазина для известного украинского бренда?

Наши традиции – это наша культура, но как ее использовать, надо переосмысливать в современном контексте. Технологическое образование – это ключ к такому переосмыслению.

Каждому ребенку в Украине надо дать шанс дорасти до мастерства в технологиях. Кто-то станет исследователем, изобретателем, разработчиком, кто-то будет их применять – зависит от таланта. Но базовый уровень знаний и практического опыта работы в проектах из различных технологических сфер нужен всем школьникам для понимания направления своего дальнейшего образования. Потому что это не просто об умении что-то создать – это о способности изменить мир вокруг себя.

А сейчас, больше чем когда-либо, нам нужны люди, способные менять мир к лучшему.