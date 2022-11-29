Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин. Он также отметил, что нельзя исключать тот факт, что подготовка для получения западных самолетов уже ведется.

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"Проблема в сверхсложной логистике и в инфраструктуре, ведь Украине нужно все строить – фактически с нуля. Обучение специалистов тоже займет некоторое время", – говорит Левин.

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Он не исключает, что все это уже происходит – есть немало косвенных намеков, указывающих на это. Не исключено, что информация о вероятной передаче судов появилась не случайно – возможно, чтобы подготовить общественность к такому решению.

Когда решение о передаче примут – это не значит, что самолеты будут мгновенно, это будет признаком того, что проделана огромная работа и все готово: пилоты, инфраструктура и т.д.

– отмечает военный эксперт.

Что касается передачи Миг-19 – такую информацию можно трактовать по-разному, мы уже знаем, что была передача запчастей к этим самолетам, поэтому нет большой разницы – передача целого самолета или в разобранном виде.

Украина всячески готовится получить истребители на Западе