В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине и объяснили слова Байдена об F-16

Президент США Джозеф Байден исключил возможность поставки Украине истребителей F-16. Тем не менее, Соединенные Штаты продолжают мощно поддерживать наше государство.

Во время брифинга первая заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон прокомментировала заявление Байдена, сообщает 24 Канал. Заметим, что некоторые американские журналисты предполагают, что президент США просто не расслышал вопрос.

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США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине

Комментируя заявление президента США о том, что Соединенные Штаты не планируют передавать Украину истребители F-16, Далтон отметила, что ей нечего добавить к комментарию Байдена.

Тем не менее она добавила, что нашему государству уже отправили значительное количество оружия и помощь, чтобы помочь с текущими потребностями на поле боя в ответ на российскую агрессию.

Вы знаете, мы послали артиллерию, боеприпасы, бронетехнику. Мы регулярно общаемся по поводу их потребностей на поле боя, и я ожидаю, что скоро мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности,

– отметила чиновница.

Министр обороны Украины Алексей Резников также отреагировал на слова президента США. Он отметил, что каждая помощь Украине переживала несколько этапов:

"Нет";

"Обсудим и изучим возможности";

"Готовим экипаж";

"Прибытие".

"Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было "Нет", а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую "Самолетную коалицию", – заявил глава оборонного ведомства.