В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине и объяснили слова Байдена об F-16
Президент США Джозеф Байден исключил возможность поставки Украине истребителей F-16. Тем не менее, Соединенные Штаты продолжают мощно поддерживать наше государство.
Во время брифинга первая заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон прокомментировала заявление Байдена, сообщает 24 Канал. Заметим, что некоторые американские журналисты предполагают, что президент США просто не расслышал вопрос.
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США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине
Комментируя заявление президента США о том, что Соединенные Штаты не планируют передавать Украину истребители F-16, Далтон отметила, что ей нечего добавить к комментарию Байдена.
Тем не менее она добавила, что нашему государству уже отправили значительное количество оружия и помощь, чтобы помочь с текущими потребностями на поле боя в ответ на российскую агрессию.
Вы знаете, мы послали артиллерию, боеприпасы, бронетехнику. Мы регулярно общаемся по поводу их потребностей на поле боя, и я ожидаю, что скоро мы объявим о дополнительной помощи в сфере безопасности,
– отметила чиновница.
Министр обороны Украины Алексей Резников также отреагировал на слова президента США. Он отметил, что каждая помощь Украине переживала несколько этапов:
- "Нет";
- "Обсудим и изучим возможности";
- "Готовим экипаж";
- "Прибытие".
"Так было с HIMARS, с теми же Bradley. Вспомните историю с немецкими Leopard, тоже сначала было "Нет", а теперь у нас танковая коалиция. Поэтому я верю в следующую "Самолетную коалицию", – заявил глава оборонного ведомства.Обратите внимание! После своего заявления об истребителях Байден сказал, что уже вскоре проведет разговор с президентом Владимиром Зеленским. Темой станут запросы Украины по поводу оружия. Дата разговора пока неизвестна.