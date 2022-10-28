Юн Сок Ель отметил, что Украина от Южной Кореи не получила летальное оружие по простой причине. Мол, такой формат помощи нашему государству испортит двусторонние отношения, о чем накануне подчеркнул президент России Владимир Путин.
Читайте также Есть секреты, – президент Израиля объяснил, почему его страна не передает Украине ПВО
Сеул боится возможного влияния Москвы
"Мы были солидарны с международным сообществом по мирной гуманитарной помощи Украине и не предоставляли никакого летального оружия, но это в любом плане вопрос нашего суверенитета", – прокомментировал Юн вопрос, связанный с репликой Путина.
Украина не получала и, возможно, не будет получать летальное оружие от Южной Кореи.
- избегает антагонизации России по экономическим причинам;
- боится влияния, которое Москва может иметь на Сеул.
Мы прилагаем усилия, чтобы поддерживать мирные, добрые отношения с каждой страной мира, включая Россию,
– добавил Юн.
Между тем, Путин продолжает искать бессмысленные оправдания войне, развязанной в Украине. Рядом бестолковых заявлений он выделился во время своего выступления на Валдае.
Что такого наговорил Путин
- Прежде всего, он попытался назвать новую причину проведения так называемой "спецоперации". Диктатор убеждает, что она бы не началась, если бы не движение тектонических плит.
- Во время своего выступления он упомянул также о якобы создании "грязной бомбы" в Украине. Путин убеждал, что по углам нашей крупной страны будут заниматься сбором остатков ядерного топлива. Как только это сделают – создадут ту же бомбу, которую выпустят из "Точки-У". И, конечно, Украина сделает это для того, чтобы обвинить в атаке Россию.
- По непонятным нам причинам он вспомнил также Майдан. Путин всем присутствующим откровенно удивлялся. Мол, зачем он вообще произошел. Оно и неудивительно, ведь диктатор ничего не знает о демократии и воле народа. А украинцев, продемонстрировавших несогласие с тогдашней властью, он назвал собравшимися людьми, чтобы "показать, кто в доме хозяин".
- Не обошлось также и без заявлений о мире. В речи Путин озвучивал фразы типа "давайте жить дружно, давайте вести диалог". В то же время он жаловался, что никто не хочет с ним общаться. Оно и не удивительно, ведь немногие решатся пачкать руки о кровавого диктатора.
Достойно внимания – Пионтковский прокомментировал маразматические заявления Путина на Валдае: смотрите видео