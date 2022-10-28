Юн Сок Ель отметил, что Украина от Южной Кореи не получила летальное оружие по простой причине. Мол, такой формат помощи нашему государству испортит двусторонние отношения, о чем накануне подчеркнул президент России Владимир Путин.

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Сеул боится возможного влияния Москвы

"Мы были солидарны с международным сообществом по мирной гуманитарной помощи Украине и не предоставляли никакого летального оружия, но это в любом плане вопрос нашего суверенитета", – прокомментировал Юн вопрос, связанный с репликой Путина.

Украина не получала и, возможно, не будет получать летальное оружие от Южной Кореи.

избегает антагонизации России по экономическим причинам;

боится влияния, которое Москва может иметь на Сеул.

Мы прилагаем усилия, чтобы поддерживать мирные, добрые отношения с каждой страной мира, включая Россию,

– добавил Юн.

Между тем, Путин продолжает искать бессмысленные оправдания войне, развязанной в Украине. Рядом бестолковых заявлений он выделился во время своего выступления на Валдае.

Что такого наговорил Путин

Прежде всего, он попытался назвать новую причину проведения так называемой "спецоперации". Диктатор убеждает, что она бы не началась, если бы не движение тектонических плит.

Во время своего выступления он упомянул также о якобы создании "грязной бомбы" в Украине. Путин убеждал, что по углам нашей крупной страны будут заниматься сбором остатков ядерного топлива. Как только это сделают – создадут ту же бомбу, которую выпустят из "Точки-У". И, конечно, Украина сделает это для того, чтобы обвинить в атаке Россию.

По непонятным нам причинам он вспомнил также Майдан. Путин всем присутствующим откровенно удивлялся. Мол, зачем он вообще произошел. Оно и неудивительно, ведь диктатор ничего не знает о демократии и воле народа. А украинцев, продемонстрировавших несогласие с тогдашней властью, он назвал собравшимися людьми, чтобы "показать, кто в доме хозяин".

Не обошлось также и без заявлений о мире. В речи Путин озвучивал фразы типа "давайте жить дружно, давайте вести диалог". В то же время он жаловался, что никто не хочет с ним общаться. Оно и не удивительно, ведь немногие решатся пачкать руки о кровавого диктатора.

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