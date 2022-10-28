Юн Сок Йоль зауважив, що Україна від Південної Кореї не отримала летальну зброю з простої причини. Мовляв, такого формату допомога нашій державі зіпсує двосторонні відносини, про що напередодні наголосив президент Росії Владімір Путін.

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Сеул боїться можливого впливу Москви

"Ми були солідарні з міжнародною спільнотою щодо мирної гуманітарної допомоги Україні і не надавали жодної летальної зброї, але це в будь-якому плані питання нашого суверенітету", – прокоментував Юн питання, пов'язане з реплікою Путіна.

Україна не отримувала й, можливо, не отримуватиме летальної зброї від Південної Кореї, адже та:

уникає антагонізації Росії з економічних причин;

боїться впливу, який Москва може мати на Сеул.

Ми докладаємо зусиль, щоб підтримувати мирні, добрі відносини з кожною країною світу, включаючи Росію,

– додав Юн.

Тим часом Путін продовжує шукати безглузді виправдання війні, розв'язаній в Україні. Низкою недолугих заяв він виділився під час свого виступу на Валдаї.

Що такого наговорив Путін

Передовсім він спробував назвати нову причину проведення так званої "спецоперації". Диктатор переконує, що вона не почалася б, якби не рух тектонічних плит.

Під час свого виступу він згадав також про буцімто створення "брудної бомби" в Україні. Путін переконував, що по закутках нашої великої країни займатимуться збором залишків ядерного палива. Щойно це зроблять – створять ту саму бомбу, яку випустять з "Точки-У". І, ясна річ, Україна зробить це для того, щоб звинуватити в атаці Росію.

З незрозумілих нам причин він згадав також Майдан. Путін перед усіма присутніми відверто дивувався. Мовляв, навіщо він узагалі стався. Воно й не дивно, адже диктатор нічого не знає про демократію та волю народу. А українців, які продемонстрували незгоду з тодішньою владою, він назвав людьми, які зібралися, щоб "показати, хто в домі господар".

Не минулося також і без заяв про мир. У промові Путін озвучував фрази типу "давайте жити дружно, давайте вести діалог". Водночас він бідкався, що ніхто не хоче з ним спілкуватися. Воно й не дивно, адже мало хто наважиться бруднити руки об кривавого диктатора.

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