Лондон передаст Украине подводные беспилотники: для каких миссий их будут использовать

Украина продолжает получать оружие от международных партнёров. Так, Лондон передаст нашему государству подводные беспилотники. Они способны делать свою работу на глубине до 100 метров.

Мы не устаем напоминать о том, что для победы над врагом нашему государству нужно как можно больше оружия. И это прекрасно понимают международные партнеры, обеспечивающие наши военные оснащения.

Читайте также Впервые Украине передадут 15 БпЛА ScanEagle, – эксперт о преимуществах оружия из нового транша США

Украинцы получат подводные беспилотники

На сайте Минобороны Великобритании появилось сообщение. В нем говорится, что наше государство от Лондона получит очередную военную помощь. На этот раз говорится о подводных беспилотниках. Но нас обеспечат не только гаджетами, но и научат украинских военных ими пользоваться.

Да, в ближайшие месяцы наших военных отправят на учебу. Десятки защитников Украины будут овладевать использованием подводных беспилотников. Устройства нужны для того, чтобы обнаруживать мины и другие взрывоопасные предметы.

Предполагается, что нашему государству отправят шесть таких беспилотников. Три из них отправятся из состава в Великобритании, а остальные еще должны закупить.

Чем особенны эти беспилотники

Прежде всего, такие устройства созданы для работы в мелководных прибрежных условиях. Эффективная глубина их применения – 100 метров. В таких условиях беспилотники могут не только обнаруживать, но и определять расположение мины и идентифицировать ее. Для этого устройства оснащены целым набором датчиков.

Между тем в параллельной реальности россияне снабжают своих военных никудышной защитой. Наши защитники затрофеили вражескую машину, а вместе с ней – бронежилеты. И именно они шокировали больше всего.

Защита врага поражает всех

По словам военных, "плита" для бронежилета – обычный лист металла. Им мог быть, например, изогнутый пожарный щит. Понятно, что ни о какой защите от огнестрельного оружия и речи быть не может.

Но любопытство таки возобладало. Наши военные устроили условные краш-тесты для этих "бронежилетов". Выстрел из пистолета эти пластины однажды, но пережили. Но не исключено, что и такой выстрел враг, защищенный бронежилетом, может не пережить. С автоматом все гораздо проще. Даже две вместе "пластины" были буквально прошитыми. Так что спастись в таком случае невозможно.

Достойно внимания – Черник рассказал, что впереди нас ожидает битва за Херсонщину: смотрите видео