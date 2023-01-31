Работаем над разблокировкой передачи Украине истребителей и дальнобойных ракет, – Кулеба

Украина ведет переговоры о передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения 300 километров. Эта тема является приоритетом наших дипломатов.

Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает 24 Канал.

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По словам Кулебы, он убежден, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность. ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности Украины. Общественность и партнеры знают, что именно нужно Силам обороны.

В первую очередь речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора. Мы ведем переговоры по разблокированию всех этих решений,

– заметил глава МИД.

Он добавил, что приказал всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.

"Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие. Призываю партнеров сделать все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее", – подытожил министр.

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