Работаем над разблокировкой передачи Украине истребителей и дальнобойных ракет, – Кулеба
Украина ведет переговоры о передаче реактивной авиации и ракет с дальностью поражения 300 километров. Эта тема является приоритетом наших дипломатов.
Об этом на брифинге рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает 24 Канал.
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Продолжаются переговоры по самолетам и дальнобойным ракетам
По словам Кулебы, он убежден, что новый консенсус союзников по поддержке Украины должен предусматривать решительность и последовательность. ВСУ должны получить все типы вооружений, в которых они нуждаются для обороны и восстановления территориальной целостности Украины. Общественность и партнеры знают, что именно нужно Силам обороны.
В первую очередь речь идет о реактивных истребителях и дальнобойных ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Это не оружие эскалации, это оружие защиты и сдерживания агрессора. Мы ведем переговоры по разблокированию всех этих решений,
– заметил глава МИД.
Он добавил, что приказал всем украинским дипломатам в ключевых столицах сделать достижение этой цели приоритетом.
"Уверен, что ВСУ непременно получат все необходимое оружие. Призываю партнеров сделать все от них зависящее, чтобы это произошло как можно скорее", – подытожил министр.
Заметьте СМИ предполагают, что Байден мог не расслышать вопрос о F-16 для Украины
Может ли Украина получить истребители F-16
- Сразу после сообщения о передаче ВСУ американских танков в сети активно начали обсуждение возможности предоставления Украине самолетов F-16. Однако президент США Джозеф Байден отверг такую вероятность.
- В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон не исключает возможности передачи нашему государству современных истребителей. Он подчеркнул, что тема самолетов не табуирована.
- Кроме того, о готовности предоставить Украине истребители F-16 объявили Нидерланды.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что авиация может изменить ход войны в пользу Украины.