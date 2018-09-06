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Предоставление томоса Единой церкви не нарушает права верующих, – политолог

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Украинцев не заставляют молиться другому Богу
Украинцев не заставляют молиться другому Богу / 24 Канал

С обретением автокефалии Украинской единой поместной церкви проблем не избежать. Тем более, если Единая поместная церковь будет сформирована на основе УПЦ Киевского патриархата. Но предоставление томоса Единой церкви не нарушает права верующих.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

Более подробно о получении автокефалии в материале: Автокефалия Украинской церкви: когда это будет, и что изменится для прихожан

Во-первых, отмечает эксперт, те, кто раньше в Украине расшатывал этот вопрос, продолжат манипулировать верующими людьми. В частности, акцентируя внимание на том, что официальный Киев выходит за пределы предоставленных конституционных полномочий, по сути, вмешивается в дела церкви. Ведь парламент по инициативе президента Петра Порошенко обратился к Константинополю. Эти люди, считает политолог, скорее всего, будут проводить протестные акции. Конечно, там будут манипуляторы, которые будут организовывать такие мероприятия.

Во-вторых, подчеркивает Вигиринский, после того, как мы получим томос (указ, декрет по некоторым вопросам церковного устройства – "24"), состоится объединительный съезд церквей.

Нужно понимать, каким образом в лоно Единой церкви будут переходить оплоты УПЦ МП. Речь идет не только о таких святынях, как Почаевская и Киево-Печерская Лавра, но и обычных церквях, где есть священнослужители с определенными группами прихожан. Процесс не быстрый, и надо на местах донести верующим, что произошло, дать им возможность сделать свой выбор,
– говорит Андрей Вигиринский.

Специалист замечает: предоставление томоса Единой церкви не нарушает права верующих, их не заставляют молиться другому Богу или ходить в другую церковь. В Украине плюрализм вероисповедания. У нас очень много разных христианских церквей: католики, греко-католики, римо-католики.

"Дискриминация по религиозным предпочтениям не допускается. Политически на этом будут играть. Хотя важно, чтобы и ура-патриоты не начали раскачивать эту тему, не устроили какую-нибудь провокацию, чем обязательно воспользуются росСМИ", – подчеркнул политолог.

Эксперт также отмечает, что это уже стало средством политической борьбы определенных пророссийских сил.

Мы уже знаем, как защищают русскоязычное население. И сейчас отдельные политические силы будут педалировать тему, что за идейные предпочтения людей лишили церкви и имущества. Будут говорить, что им хотят насадить другую религию, другое видение, хотят забрать святыни. Это уже активно запускается. Особенно после того, как Варфоломей сказал, что Почаевская и Киево-Печерская Лавры перейдут под управление Единой поместной церкви,
– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Хотя, отмечает он, очевидно, название УПЦ МП будет изменено. То есть она будет просто московской церковью.

По мнению Вигиринского, важно, чтобы никто из политиков или чиновников не проявил инициативу лишить УПЦ МП льгот. Это запрещено законом, которым регламентируется, какой это патриархат. Речь идет в целом о религиозных организациях. Материнской церковью, подчеркивает он, для Украины, как и России, и дальше будет Константинополь.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко ко Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

31 августа Константинопольский патриарх Варфоломей во время встречи с Московским патриархом Кириллом заявил, что вопрос преодоления церковного раскола в Украине остается важным для Вселенского патриархата.

На Архиерейском соборе в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископы рассмотрели вопрос предоставления автокефалии для церквей, которые этого просят.

Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь УПЦ КП УПЦ МП РПЦ
Источник: 24 Канал
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