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      Коронавирус у представителя ОПЗЖ Лукашева: нардеп посетил заседание Рады

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      Александр Лукашев / Фейсбук Александра Лукашева

      Нардеп от "Оппоплатформы – За жизнь" Александр Лукашев присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады, по крайней мере, его карточка была зарегистрированной. Недавно была информация о заражении Лукашева коронавирусом.

      Как указано на сайте украинского парламента, хотя Лукашев и присутствовал в зале, но участия ни в одном из голосований не брал. Против его фамилии указано "не голосовал".

      Обратите внимание Рада не будет собираться на очередные заседания в течение карантина

      Поэтому можно сделать вывод, что он

      • или присутствовал в зале, но решил не голосовать,
      • или кто-то взял его карточку.


      Одно из голосований ОПЗЖ и Лукашева во время внеочередного заседания Совета

      Что известно о заражении коронавирусом Лукашева

      23 марта нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что у Лукашева обнаружили коронавирус. Впоследствии информацию о болезни Лукашева подтвердил народный избранник Сергей Шахов, который первым среди нардепов заболел COVID-19. В одном из своих эфиров парламентарий рассказал, что болезнь у Лукашева протекает гораздо легче, чем у него или депутата Вельможного.

      Перед этим депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что представитель ОПЗЖ сдавал тест на коронавирус. Сам Лукашев убеждает, что коронавируса у него тест не обнаружил. Правда, он обратился к врачам для дополнительного обследования.

      Несколько дней держится температура на уровне 37 градусов. Я не был за границей в период февраля – марта. Но и отсутствовал на согласительном совете 16 марта на внеочередном заседании парламента 17 марта. Буду держать вас в курсе, и прошу журналистов не распространять фейков,
      – отметил политик.

      Добавим, что Лукашев занимает должность первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

      29 марта СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Лукашев стал первым нардепом в Украине, который вылечился от коронавируса. И его уже выписали из Александровской больницы.

      Важно! Коронавирусом в Украине: заразились 480 человек

      Коронавирус в Верховной Раде: кто заболел

      • Парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов заболел во время отдыха в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. 21 марта Шахова госпитализировали.
      • В тот же день, 21 марта, стало известно о заболевания коронавирусом члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Вельможного. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
      • 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он также находится в столичной Александровской больнице.
      • 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудык заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.
      • 28 марта коронавирус подтвердили у внефракционной Анны Скороход. Сейчас нардеп чувствует себя хорошо, однако не знает, от кого могла заразиться.
      • 29 марта сообщили о коронавирусе у депутата от "Слуги народа" Владимира Ватраса. Нардеп находится в одной из больниц Области.
         

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      Как уберечься от эпидемии коронавируса / инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Верховная Рада Новости политики Коронавирус в Украине Оппозиционная платформа – За жизнь
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