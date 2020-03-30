Коронавирус у представителя ОПЗЖ Лукашева: нардеп посетил заседание Рады

Нардеп от "Оппоплатформы – За жизнь" Александр Лукашев присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады, по крайней мере, его карточка была зарегистрированной. Недавно была информация о заражении Лукашева коронавирусом.

Как указано на сайте украинского парламента, хотя Лукашев и присутствовал в зале, но участия ни в одном из голосований не брал. Против его фамилии указано "не голосовал".

Обратите внимание Рада не будет собираться на очередные заседания в течение карантина

Поэтому можно сделать вывод, что он

или присутствовал в зале, но решил не голосовать,

или кто-то взял его карточку.



Одно из голосований ОПЗЖ и Лукашева во время внеочередного заседания Совета

Что известно о заражении коронавирусом Лукашева

23 марта нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что у Лукашева обнаружили коронавирус. Впоследствии информацию о болезни Лукашева подтвердил народный избранник Сергей Шахов, который первым среди нардепов заболел COVID-19. В одном из своих эфиров парламентарий рассказал, что болезнь у Лукашева протекает гораздо легче, чем у него или депутата Вельможного.

Перед этим депутат из "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что представитель ОПЗЖ сдавал тест на коронавирус. Сам Лукашев убеждает, что коронавируса у него тест не обнаружил. Правда, он обратился к врачам для дополнительного обследования.

Несколько дней держится температура на уровне 37 градусов. Я не был за границей в период февраля – марта. Но и отсутствовал на согласительном совете 16 марта на внеочередном заседании парламента 17 марта. Буду держать вас в курсе, и прошу журналистов не распространять фейков,

– отметил политик.

Добавим, что Лукашев занимает должность первого заместителя председателя Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций.

29 марта СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Лукашев стал первым нардепом в Украине, который вылечился от коронавируса. И его уже выписали из Александровской больницы.

Важно! Коронавирусом в Украине: заразились 480 человек

Коронавирус в Верховной Раде: кто заболел

Парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов заболел во время отдыха в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. 21 марта Шахова госпитализировали.

заболел во время отдыха в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. 21 марта Шахова госпитализировали. В тот же день, 21 марта, стало известно о заболевания коронавирусом члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Вельможного . Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.

. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице. 24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он также находится в столичной Александровской больнице.

Сейчас он также находится в столичной Александровской больнице. 24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудык заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.

заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта. 28 марта коронавирус подтвердили у внефракционной Анны Скороход . Сейчас нардеп чувствует себя хорошо, однако не знает, от кого могла заразиться.

. Сейчас нардеп чувствует себя хорошо, однако не знает, от кого могла заразиться. 29 марта сообщили о коронавирусе у депутата от "Слуги народа" Владимира Ватраса. Нардеп находится в одной из больниц Области.



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