Скачок напряжения в сети может за считанные секунды вывести из строя оборудование, серверы, холодильники, кассовые аппараты, а для бизнеса это прямые убытки и простои. Возместить их реально, но автоматически никто не платит. Все зависит от доказательств, и действовать нужно немедленно.

Сначала о том, кто несет ответственность. Если проблема возникла в сети оператора системы распределения, то есть облэнерго, то ответственность лежит на нем: он обязан обеспечивать качество электроэнергии в соответствии с установленными стандартами. Если же причина кроется во внутренних сетях здания или торгового центра, ответственность будет нести тот, кто их обслуживает, например, управляющая компания, арендодатель или ОСМД. Подробнее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Сам факт того, что свет вернулся, ничего не доказывает. Главный вопрос в том, где именно произошел сбой и на чьем участке.

Что делать в день аварии?

Сразу зафиксируйте время, а по возможности – показания напряжения. Позвоните в диспетчерскую оператора и оставьте заявку, чтобы она была зарегистрирована с номером. Сфотографируйте и снимите на видео поврежденное оборудование и индикаторы на щитах.

Не вывозите и не выбрасывайте технику, пока ее не осмотрят. Если у соседей такая же ситуация, это полезно, так как подтверждает, что проблема общая. Также стоит зафиксировать проблему, обратившись в сервисный центр для получения письменного заключения о причине повреждения, а при необходимости заказать судебную или независимую экспертизу.

Далее – письменная претензия оператору. В ней укажите дату и время происшествия, перечень поврежденного имущества, сумму убытков и подтверждающие документы: акты, счета, накладные на приобретение, заключения сервиса. Убытки рассчитываются по стоимости ремонта или замены с учетом износа.

В убытки также можно включить упущенную выгоду, например, простой производства, но ее необходимо обосновать расчетом. Оператор должен ответить в сроки, установленные законом и кодексом системы распределения. Обычно это до 30 дней.

Что делать, если поставщик электроэнергии не реагирует?

Если оператор отказал или не ответил, то следующий шаг – суд. Для возмещения убытков действуют общие нормы Гражданского и Хозяйственного кодексов: истец должен доказать факт убытков, их размер, противоправное поведение ответчика и причинно-следственную связь между ними.

Отдельно можно подать жалобу в " НКРЭКП " или Госэнергонадзор относительно нарушения стандартов качества. Также предусмотрена стандартная компенсация за нарушение качества напряжения, но она невелика и не покрывает ущерб от выхода из строя техники.

Является ли военное положение отмазкой?

Что касается военного положения, то операторы нередко прикрываются форс-мажором, но это не является отказом по умолчанию. Необходимо, чтобы оператор доказал, что именно эти обстоятельства сделали выполнение невозможным, а также – принимал ли он все меры. Поэтому в суде имеет значение, что именно произошло: удар по инфраструктуре или, например, изношенная сеть и ошибки персонала.

Отдельный совет для предпринимателей. Проверьте договор на поставку электроэнергии и договор аренды: в них часто прописана ответственность сторон и порядок предъявления претензий. Подумайте о страховании оборудования и о стабилизаторах или ИБП для самой дорогой техники. Это не заменит возмещение убытков, но уменьшит потери и упростит доказывание в суде, ведь страховщику тоже требуется документальное подтверждение причины.