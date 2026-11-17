Спершу про те, хто відповідає. Якщо проблема виникла в мережі оператора системи розподілу, тобто обленерго, то відповідальність лежить на ньому: він зобов’язаний забезпечувати якість електроенергії відповідно до встановлених стандартів. Якщо ж причина у внутрішніх мережах будівлі чи торгового центру, відповідатиме той, хто їх обслуговує, наприклад, керуюча компанія, орендодавець чи ОСББ. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Сам факт, що світло повернулося, нічого не доводить. Головне питання в тому, де саме стався збій і чия це ділянка.

Що робити в день аварії?

Одразу зафіксуйте час, а за можливості – покази напруги. Зателефонуйте в диспетчерську оператора й залиште заявку, щоб вона була зареєстрована з номером. Сфотографуйте й зніміть на відео пошкоджене обладнання та індикатори на щитах.

Не вивозьте і не викидайте техніку, поки її не оглянули. Якщо у сусідів те саме, це корисно, бо підтверджує, що проблема загальна. Також варто зафіксувати проблему, звернувшись до сервісного центру для письмового висновку про причину пошкодження, а за потреби замовити судову чи незалежну експертизу.

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Далі – письмова претензія оператору. У ній вкажіть дату й час події, перелік пошкодженого майна, суму збитків і підтвердні документи: акти, рахунки, накладні на придбання, висновки сервісу. Збитки розраховують за вартістю ремонту чи заміни з урахуванням зносу.

До збитків також можна включити упущену вигоду, наприклад, простій виробництва, але її треба обґрунтувати розрахунком. Оператор повинен відповісти в межах термінів, які встановлені законом і кодексом системи розподілу. Зазвичай це до 30 днів.

Що робити, якщо постачальник електроенергії не реагує?

Якщо оператор відмовив чи не відповів, то наступний крок – суд. Для відшкодування збитків діють загальні норми Цивільного та Господарського кодексів: позивач має довести факт збитків, їх розмір, протиправну поведінку відповідача і причинний зв’язок між ними.

Окремо можна скаржитися до НКРЕКП чи Держенергонагляду щодо порушення стандартів якості. Також є стандартна компенсація за порушення якості напруги, але вона невелика й шкоду від виходу з ладу техніки не покриває.

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Чи є відмовкою воєнний стан?

Щодо воєнного стану, то оператори нерідко ховаються за форс-мажором, але це не відмова за замовчуванням. Потрібно, щоб оператор довів, що саме ці обставини зробили виконання неможливим, а також – чи вживав він усі заходи. Тому в суді має значення, що саме сталося: удар по інфраструктурі чи, наприклад, зношена мережа й помилки персоналу.

Окрема порада для підприємців. Перевірте договір на постачання електроенергії та договір оренди: в них часто прописано відповідальність сторін і порядок претензій. Подумайте про страхування обладнання і про стабілізатори чи ДБЖ для найдорожчої техніки. Це не замінить відшкодування, але зменшить збитки і спростить доведення в суді, адже страховик теж потребує документального підтвердження причини.