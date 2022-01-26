Предприятия "Метинвеста" выпустили на рынок более 50 новинок продукции за 2021 год
Источник:"Метинвест"
Украинская международная горно-металлургическая компания Метинвест обогатила рынок аж 54 новыми видами продукции за 2021 год. Такой успех компании принесли рыночная конъюнктура, темпы производства и продаж.
Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Метинвест".
Новинки насчитывают разнообразные продукты: от стальных полуфабрикатов до оцинкованного рулона. На первом месте по количеству новых позиций находится "Азовсталь", на втором – ММК имени Ильича, на третьем – "Запорожсталь", а замыкают пятерку металлургический комбинат в Каменском и "Юнистил".
"Азовсталь"
Меткомбинат освоил производство новых стальных заготовок. Именно на рынке Европы компания планирует реализацию этих качественных полуфабрикатов. В 2021 году было поставлено более 200 тысяч тонн этой продукции клиентам.
ММК имени Ильича
Предприятие произвело восемь новых видов продукции, например, горячекатаный рулон в новых толщинах и новые марки стали.
"Запорожсталь"
В 2021 году расширили марочный и размерный ассортимент рулонной продукции по зарубежным стандартам (евростандартам и американским).
"Юнистил"
Криворожская компания стала лидером в сегменте оцинкованной продукции. "Юнистил" успешно вывел эти новые продукты на рынок.
Днепровский коксохимический завод
Предприятие вывело на рынок ряд новинок: материалы для волочения проволоки и изготовления канатов, а также круглый прокат для изготовления машиностроительных деталей и строительных элементов.