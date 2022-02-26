Предприятия работают в штатном режиме, продовольствия хватает, - Минагрополитики

В соцсетях активно распространяют информацию о дефиците продовольствия в магазинах и складах. Однако это фейк.

Временные сбои действительно были. Об этом сообщил министр аграрной политики Роман Лещенко.

Важно В магазинах товары есть, аптеки работают, – Михаил Подоляк

По его словам, министерство организовало совещания с производителями муки, хлеба и торговыми сетями.

Продовольствия хватает

Как объяснил Лещенко, из-за массовых переездов людей, концентрируются на регионы наибольшего спроса.

Большинство предприятий по производству продуктов питания работает в штатном режиме. Все они подтверждают свою готовность обеспечивать украинцев продовольствием во всех необходимых объемах,

– подчеркнул он.

Он заверил, что украинцам нужно быть спокойными, ведь для них нет никаких рисков. Аграрий продолжает выполнять свою работу.

АТБ, "Сільпо" и другие сети 24 февраля призвали сохранять спокойствие украинцев. Мол, продуктов достаточно.

Полный текст публикации:

Среди фейков, которые распространяются по сети для усиления паники, – дефицит продовольствия в магазинах и складах. Были временные сбои. Но Минагрополитики провело координационные совещания с производителями муки, хлеба, торговыми сетями.

Мы всех между собой скоммуницировали и проговорили все детали относительно бесперебойных поставок продовольствия в города, села и поселки Украины. В настоящее время существенно изменилось распределение спроса на базовые продукты по регионам в связи с массовыми переездами людей.

Все перестраиваются. Мы концентрируем поставки в регионы наибольшего спроса. Большинство предприятий по производству продуктов питания работают в штатном режиме. ВСЕ ОНИ подтверждают свою готовность снабжать украинцев продовольствием во всех необходимых объемах.

Потому уверяю: никаких рисков для населения не существует. Будьте спокойны! И даже больше: наш украинский аграрий именно сейчас, в сложное время войны, продолжает выполнять свою работу: сеет и вносит удобрения, чтобы хлеб оказался на столах наших граждан, на столах наших военных, которые героически и самоотверженно защищают сегодня Украину. Мы никому не отдадим нашу землю! Мы накормим нашим хлебом весь наш народ!