Как глава РГА влетел в людей в Броварах: паблики показали момент ДТП

Председатель Броварского РГА под Киевом навеселе влетел в толпу, поставив под угрозу жизни 4 человек. В сети опубликовали видео, подтверждающее это.

Инцидент произошел в пятницу, 26 апреля. Собственно, с участием Владимира Майбоженко – главы Броварской районной государственный администрации. 24 Канал со ссылкой на местные телеграм-паблики публикует кадры аварии.

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Авария в Броварах с участием чиновника

В полиции Киевщины подтвердили, что устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием чиновника районной государственной администрации

Предварительно известно, что чиновник РГА не остановился на красный сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате этого четыре человека были травмированы. Среди пострадавших – ребенок,

– указали правоохранители.

Проверка с помощью специального прибора "Драгера" показала, что содержание алкоголя в крови водителя составляет 2,31 промилле. Это в 11,5 раза превышает норму, которая составляет 0,20 промилле.

Момент ДТП в Броварах с участием Майбоженко: смотрите видео с телеграм-каналов (18+)

Чиновника задержали в соответствии с требованиями закона. Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса. В ней говорится о нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения.

Как видно на видео, Майбоженко был на сером автомобиле марки Volvo. З декларации чиновника 24 Канал узнал, что автомобиль Volvo 90XC 2018 года выпуска председатель РГА приобрел в собственность в 2019 году. Стоимость транспортного средства составляет почти 2 миллиона гривен.

Майбоженко на Volvo травмировал 4 человек / Фото Офиса генпрокурора

Глава Броварского РГА под Киевом спровоцировал аварию: смотрите видео

Председателя Киевской ОГА Руслана Кравченко после того, как стало известно о ДТП заявил: глава Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко будет уволен.

Это единственный правильный шаг после ужасного инцидента, который произошел в Броварах и в результате которого пострадали 4 человека. В частности 3 взрослых и один ребенок. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, прежде всего медицинская,

– подчеркнул он.

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В Офисе генпрокурора уточнили, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.