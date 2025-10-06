Об этом в комментарии 24 Каналу сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Как прошла встреча с военными подразделения Касьянова?

Встречу организовали для того, чтобы военнослужащие получили объективную информацию из первых уст и не велись на все те спекуляционные манипуляции, которые распространяются в последнее время.

По данным ГПСУ, на ней присутствовали 35 бойцов. Всю необходимую информацию также получили еще 15 военных, которые впоследствии прибыли на место встречи.

Так, Сергей Дейнеко рассказал о причинах почему подразделение расформировано и где военнослужащие будут привлечены для дальнейшего усиления эффективности выполнения задач.

Он отметил, что их направят в другие боевые подразделения ведомства разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов, только по своему профессионализму.

Дейнеко также подчеркнул, что люди всегда будут оставаться в приоритете, а любые распространенные спекуляции о штурмовиках на Добропольском направлении – откровенная ложь.

Наша задача – эффективно бить врага, каждому на своем месте и в соответствии со своей обученности,

– отметил Сергей Дейнеко.

В то же время военнослужащие на встрече рассказали, что давления на них нет.

Андрей Демченко добавил, что Касьянов во время митинга на Майдане рассказывал об эффективности подразделения, вспоминая об атаке на Москву 14 марта.

Он отметил, что действительно в это время они работали, для них были определены цели, но от органов военного управления опять же об эффективности этих действий речь никак не идет. Само подразделение отчитывалось, что пуски сделаны, но о результатах им неизвестно.

