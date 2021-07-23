"Монстр", который пытается всех съесть и себя заодно, – Милованов об Укроборонпроме

Еще с начала войны Украины с Россией в Укроборонпроме продолжается политическая борьба. Однако изменить это пока сложно.

Об этом в интервью для 24 канала сказал председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Тимофей Милованов. Он отметил, что возможность реформировать Укроборонпром является личностным риском для чиновников.

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Милованов сравнил Укроборонпром с жанром голливудских фильмов, когда в комнате есть монстр. Им является бюрократическая, коррупционная государственная машина, а комнатой – Украина и люди, которые находятся там.

Монстр пытается всех съесть и себя заодно. Ты либо прячешься от него, либо пытаешься с ним бороться. Если подумать, то понимаешь, что не избежать одновременно и борьбы, и сотрудничества с монстром,

– сказал министр.

Он добавил, что нет смысла соревноваться. Надо быть хитрее и приручить или пытаться убить. Система запутана.

"Если любой человек скажет, что прикроет сотни миллионов долларов, то он или не будет работать, или в фейсбуке будет писать гневные посты о том, как все плохо, но ни на что не будет влиять, или будет иметь проблемы", – отметил Милованов.

Верховная Рада проголосовала за законопроект, ликвидирующий Укроборонпром . Отныне государственный концерн должен пройти реформирование.

Полное интервью с Тимофеем Миловановым смотрите во вторник, 27 июля, в 20:00. Не пропустите!

Как будут реформировать Укроборонпром